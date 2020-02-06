فرج‌الله شکوهی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت نسبت به سرما و یخ‌زدگی محصولات کشاورزی هشدار داده می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش بینی شده کاهش دما در روزهای سه شنبه و چهارشنبه شدت بیشتری یابد و در برخی نقاط مرتفع استان دمای هوا به آستانه صفر درجه و یا دمای منفی برسد.

شکوهی پور بیان کرد: از امروزتا روز شنبه نیز به سبب نفوذ یک توده هوای گرم دمای هوا چهار تا هفت درجه گرم‌تر می‌شود که روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش دمای هوا نمود بیشتری دارد.

وی اظهار داشت: در هفته آینده با کاهش شدید دما نسبت به سرمازدگی و یخ‌زدگی در باغ‌های، مزارع، گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی دامی هشدار داده می‌شود.

شکوهی پور با بیان اینکه دریا نیز از اواخر روز جمعه تا پایان هفته آینده مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود گفت: با توجه به کاهش ناگهانی و قابل ملاحظه دما توصیه می‌شود که تمهیدات لازم نسبت به حفاظت از محصولات کشاورزی و دامی اندیشیده شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: روزهای جمعه و شنبه به سبب عبور امواج ضعیف ناپایدار از جو استان علاوه بر افزایش پوشش ابر، در برخی نقاط استان احتمال بارش خفیف و پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست.