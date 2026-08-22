به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و دیگر مسئولان عالی قضایی برگزار شد.

غلامعلی محمدی، رئیس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در این مراسم با اشاره به پایان دوره مسئولیت خود، از رئیس قوه قضاییه و مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها قدردانی کرد.

محمدی با بیان اینکه مراسم یادواره شهید لاجوردی از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود و همزمانی آن با مراسم معارفه رئیس جدید سازمان زندان‌ها کاملاً اتفاقی است، اظهار کرد: در چنین مراسمی معمولاً آمار و ارقام عملکرد ارائه می‌شود، اما امروز ترجیح می‌دهم به جای ارائه آمار، از همکاران و مسئولانی که در طول این سال‌ها همراه سازمان بودند، تشکر کنم.

رئیس سازمان زندان‌ها از معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، اعضای شورای عالی قوه قضاییه و مسئولان دولتی که در پیشبرد اقدامات تحولی سازمان زندان‌ها نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

محمدی با اشاره به همکاری روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و قضات سراسر کشور با سازمان زندان‌ها، افزود: توفیقات حاصل‌شده در حوزه توسعه اشتغال زندانیان، استفاده از پابندهای الکترونیکی، توسعه دادرسی الکترونیکی و تحقق سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مرهون همراهی همکاران قضایی در سراسر کشور است.

وی خطاب به مدیران و کارکنان سازمان زندان‌ها گفت: از همه همکاران، به ویژه مدیران گرانقدر سازمان که با پایبندی و تلاش خستگی‌ناپذیر در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه و در همه عرصه‌های زندانبانی از هیچ کوششی دریغ نکردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

رئیس سابق سازمان زندان‌ها با بیان اینکه در طول پنج سال مسئولیت تلاش شده است منویات رئیس قوه قضاییه در حوزه زندانبانی محقق شود، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در حد بضاعت خود توانستیم رضایت رئیس قوه قضاییه را جلب کنیم و در این مدت بارها سازمان و همکاران مورد تفقد و تشویق ایشان قرار گرفتند.

وی افزود: در آخرین دیدار حضوری که در ۲۲ اردیبهشت امسال خدمت رئیس قوه قضاییه رسیدیم، رئیس عدلیه دو مرتبه گفت که به سازمان زندان‌ها نمره «خیلی خوب» می‌دهم و ما خداوند را از این بابت شاکریم.

محمدی با اشاره به شرایط دشوار پنج سال گذشته گفت: حوزه زندانبانی در این دوره یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخی خود را تجربه کرد.

وی ادامه داد: خداوند را شاکریم که به واسطه مدد الهی، تلاش و وفاداری همکاران و مدیران و اقدامات مدبرانه‌ای که انجام گرفت، سازمان توانست از بسیاری از حوادث و اتفاقات عبور کند و در بزنگاه‌هایی که امکان ایجاد هزینه‌های سنگین برای کشور وجود داشت، همکاران ما به موقع وارد عمل شدند.

سازمان زندان‌ها دو سال متوالی در زمره دستگاه‌های برتر دولت قرار گرفت

رئیس سابق سازمان زندان‌ها با اشاره به ارزیابی عملکرد این سازمان در سطح دولت گفت: فعالیت‌های همکاران ما نه فقط در سازمان و قوه قضاییه، بلکه در دولت نیز مورد توجه قرار گرفت و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، سازمان زندان‌ها در جشنواره شهید رجایی، در زمره دستگاه‌های برتر و قابل تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: در دو سال متوالی نیز رئیس‌جمهور در حوزه برنامه‌های فرهنگی و اقامه نماز، لوح تقدیر به سازمان زندان‌ها اعطا کرد. همچنین سازمان زندان‌ها در حوزه مولدسازی در میان دستگاه‌های اجرایی رتبه نخست را کسب کرد.

محمدی توجه به رفاه و معیشت کارکنان، دانایی‌محوری، اداره علمی زندان‌ها و توجه به حقوق و کرامت را از مهم‌ترین راهبردهای سازمان در دوره مسئولیت خود عنوان کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، با مدیریت صحیح منابع تلاش کردیم در حد بضاعت، رضایت نسبی کارکنان را جلب کنیم.

وی با اشاره به پایان ۳۸ سال خدمت خود در قوه قضاییه اظهار کرد: بعد از ۳۸ سال خدمت در قوه قضاییه و علی‌رغم همه فراز و فرودها و اتفاقات، آخرین روز خدمت من با سالروز میلاد و امامت سرور و مولایمان حضرت ولی‌عصر (عج) و به صورت اتفاقی با یادواره شهید سیداسدالله لاجوردی، مرد پولادین انقلاب، همراه شد.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه با تبریک انتصاب حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندان‌ها، گفت: خداوند را شاکریم که سکان هدایت این سازمان خطیر، مسئولیت‌پذیر و تأثیرگذار در امنیت کشور و عرصه اصلاح و تربیت مجرمان به دست برادر عزیز و صدیق ارجمند، جناب آسیابی سپرده شد.

محمدی افزود: دکتر آسیابی کارنامه بسیار درخشانی در سنوات خدمتی خود دارند و هر کجا که مسئولیت داشته‌اند، منشأ خیر و برکات بوده‌اند. امیدوارم با توجه به ریل‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سازمان در عرصه‌های مختلف زندانبانی، افق آینده سازمان بسیار روشن باشد.

وی در پایان ضمن تبریک این انتصاب به تمامی مدیران و کارکنان سازمان زندان‌ها، برای رئیس جدید سازمان آرزوی توفیق و سربلندی کرد.