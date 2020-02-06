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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۲

با خوش‌بینی به بهبود ویروس کرونا

قیمت نفت جهش کرد / بازگشت نفت آمریکا به کانال ۵۰ دلاری

قیمت نفت جهش کرد / بازگشت نفت آمریکا به کانال ۵۰ دلاری

در حالی که خبرهای تایید نشده در مورد احتمال کشف دارویی برای بهبود کرونا و بازگشت تقاضای نفت، بازارها را امیدوار کرده بود، قیمت‌های نفت برای دومین روز متوالی جهش کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنجشنبه، در حالی که خبرهای تأیید نشده در مورد احتمال کشف دارویی برای بهبود کرونا و بازگشت تقاضای نفت، بازارها را امیدوار کرده بود، قیمت‌ها برای دومین روز متوالی جهش کردند.

همچنین قیمت نفت به دنبال انتشار گزارشاتی دولتی در روز چهارشنبه که نشان داد میزان ذخایر بنزین و گازوئیل آمریکا افت کرده است، تقویت شد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت ۹۳ سنت یا ۱.۶۸ درصد جهش کرد و به ۵۶.۲۱ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۰۷ دلار یا ۲.۱۱ درصد جهش کرد و به ۵۱.۸۲ دلار رسید.

کد مطلب 4845963

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