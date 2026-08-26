خراسان رضوی ظرفیت بالایی برای تبیین معارف اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا عزتزمانی ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با گرامیداشت یاد و نام شهدا و عرض ارادت به ساحت حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، اظهار کرد: خدمت در عرصه تبلیغ دین و نظام اسلامی، افتخاری برای جوانان در گام دوم انقلاب است.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دوره مدیریت حجتالاسلام صاحبقرانی در ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: حضور مدیران جوان، پرتلاش و مؤثر در عرصههای فرهنگی، از دستاوردهای مهم رویکرد جدید در استفاده از ظرفیت جوانان کشور است. امروز سنگر خدمت در ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به برادر دیگری سپرده میشود که در همین مکتب و مسیر گام برداشته و امیدواریم با تکیه بر تجربیات گذشته و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، این مسیر را با قوت ادامه دهد.
وی با تأکید بر اهمیت تبیین در مأموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هنگامی که از تبیین سخن میگوییم، منظور همه مردم ایران و حتی فراتر از مرزهای کشور است؛ همه مجاهدان، جبهه مقاومت و هر فردی که باید پیام اسلام به او برسد، مخاطب این حرکت هستند. همه مردم ایران مخاطب برنامههای تبلیغی هستند و نباید جامعه را به گروههای خاص محدود کرد. حتی برای مخالفان و منتقدان نیز باید حرف، محتوا و ادبیات مناسب تولید شود.
عزتزمانی با بیان اینکه تبیین نیازمند محتوای نو و زبان متناسب با نسل جدید است، گفت: باید معارف اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی با زبان روز و متناسب با نیاز جامعه بیان شود؛ چراکه نسل امروز ویژگیها، دغدغهها و شیوه ارتباط متفاوتی دارد. نسل جدید، جهانی میاندیشد و مرزها برای او معنای گذشته را ندارد. کسانی که در عرصه فرهنگی و تبلیغی با این نسل کار میکنند، باید آنان را بهدرستی بشناسند، ظرفیتهایشان را درک کنند و زمینه نقشآفرینی آنان را فراهم آورند.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بیان کرد: هرگاه برای مردم فرصت و ظرفیت ایجاد شده، شاهد آثار گسترده حضور آنان در عرصههای مختلف از جمله هنر، رسانه، فعالیتهای نوجوانان و نقشآفرینی بانوان بودهایم.
وی مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی را ضروری دانست و اظهار کرد: وقتی همه مردم مخاطب پیام انقلاب و اسلام هستند، باید دست یاری به سوی همه کسانی دراز شود که دل در گرو ایران، اسلام و حضرت رضا(ع) دارند.
عزتزمانی ادامه داد: اگر استعدادهای مردمی شناسایی و شکوفا شوند، اتفاقات بزرگی در عرصه فرهنگی و تبلیغی رخ خواهد داد. هر فرد میتواند دعوتکننده و همراهکننده گروهی از مردم در مسیر تبیین معارف اسلام و ارزشهای انقلاب باشد.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از علما، بزرگان و فعالان فرهنگی خراسان رضوی گفت: در سالهای گذشته اقدامات ارزشمندی در این استان و در قلمرو فرهنگی امام رضا(ع) شکل گرفته است که باید از همه افرادی که در این مسیر نقش داشتهاند، تقدیر کرد.
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