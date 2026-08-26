به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری بانوان فدراسیون وزنه‌برداری اظهار داشت: ورزش و اثر مستقیم آن در تندرستی و همچنین حرکت در مسیر ورزش قهرمانی و افتخارآفرینی ملی، موضوعی است که هم زیرساخت‌های سلامت کشور را توسعه می‌دهد و هم زمینه‌ساز افتخار و عظمت ایران در عرصه‌های جهانی می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه فدراسیون وزنه‌برداری و مسئولان آن افتخاراتی را خلق می‌کنند که مورد توجه همه علاقه‌مندان این رشته در جهان است. البته محدودیت‌هایی در حوزه زیرساخت وجود داشت و ضرورت داشت این زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند.

شهردار تهران ادامه داد: بنا بود این کار زودتر انجام شود، اما شرایط مختلف باعث تأخیر شد و امروز توفیق داریم که عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم. شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران مسئول ساخت این مجموعه است و امیدواریم این پروژه به سرعت ساخته شود تا هم زیرساخت‌های مورد نیاز فدراسیون فراهم شود و هم امکانات مورد نیاز بانوان ورزشکار در اختیار آنها قرار گیرد.

زاکانی با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی در رده‌های مختلف سنی خاطرنشان کرد: نوجوانان، جوانان، بانوان و بزرگسالان کشور در سطح آسیا و جهان افتخارات قابل توجهی کسب کرده‌اند و این موضوع ظرفیت بی‌نظیری ایجاد کرده است که باید متناسب با آن، خدمات و زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود.

وی درباره زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: ما امروز آغاز این کار را داریم و اینکه بتوانیم افتتاح آن را انجام دهیم، دست خداست، اما ان‌شاءالله ظرف دو سال و به لطف خدا، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی این پروژه را به انجام خواهد رساند. اعتبار مورد نیاز نیز پیش‌بینی شده و سازمان ورزش شهرداری تهران پیگیر و حامی این مجموعه است.

شهردار تهران در ادامه به برنامه‌های شهرداری برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: سه ورزشگاه ۴۰ تا ۶۰ هزار نفری با ملحقات پیرامونی در سطح شهر تهران در دستور کار قرار دارد که تملک زمین دو مجموعه انجام شده و مجموعه سوم نیز در حال طی مراحل تملک است. این ورزشگاه‌ها ظرفیت بی‌نظیری را در اختیار ورزش کشور قرار خواهند داد.

زاکانی همچنین درباره همکاری شهرداری تهران با فدراسیون‌های ورزشی گفت: تلاش ما این است که با فدراسیون‌ها بهترین قرابت و نزدیکی را داشته باشیم و در جهت خدمتگزاری به فدراسیون‌های عزیز، آمادگی خود را حفظ کنیم.

وی درباره بازسازی ورزشگاه ۱۲ هزار نفری مجموعه آزادی که در جریان جنگ آسیب دیده است، اظهار داشت: وزارت ورزش در حال پیگیری این پروژه است، اما شهرداری تهران نیز اعلام آمادگی می‌کند که در صورت تحویل مجموعه، آن را بازسازی کرده و مجدداً در اختیار جامعه ورزش قرار دهد.

شهردار تهران درباره چمن ورزشگاه آزادی اظهار داشت: ما در ارتباط با آقای تاج و دوستانشان، مجموعه زمین‌های ورزشی تمرینی مرکز ملی فوتبال را دنبال کردیم و در آنجا خدماتی ارائه دادیم. برای زمین‌های چمن، پایه‌های چراغ پیرامونی، مجموعه رختکن و بخش‌های دیگر نیز اقداماتی را دنبال کردیم تا انجام شود. بنابراین تلاش ما این است که با فدراسیون‌ها بهترین قرابت و نزدیکی را داشته باشیم و در جهت خدمتگزاری به فدراسیون‌های عزیز آمادگی خود را حفظ کنیم.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره بازسازی ورزشگاه ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی که در جریان جنگ آسیب دیده است، گفت: در این خصوص وزارت ورزش پروژه را دنبال می‌کند و دوستان در وزارت ورزش زحمات خود را می‌کشند.

زاکانی ادامه داد: با توجه به جنایتی که آمریکایی‌ها انجام دادند و ورزشگاه ۱۲ هزار نفری سرپوشیده را مورد هدف قرار دادند، شهرداری تهران اعلام آمادگی می‌کند که اگر این مجموعه را تحویل ما بدهند، آن را بازسازی کنیم و مجدداً تحویل جامعه ورزش و ورزشکاران بدهیم.

وی در پایان درباره اعتبار در نظر گرفته‌شده برای پروژه فدراسیون وزنه‌برداری نیز گفت: برای این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.