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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

۸۱ مورد برق غیرمجاز در آذربایجان غربی جمع ‌آوری شد

۸۱ مورد برق غیرمجاز در آذربایجان غربی جمع ‌آوری شد

ارومیه - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از جمع‌آوری برق ‌های غیرمجاز تا اصلاح ۵.۶ کیلومتر شبکه در استان همزمان با نوزدهمین مانور طرح ملی مهتاب خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر کیامهر بعد ار ظهر چهارشنبه در مراسم اجرای نوزدهمین مانور طرح ملی مهتاب افزود: این طرح با هدف صیانت از شبکه برق، کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز و ساماندهی وضعیت مشترکان برگزار و در جریان این مانور، ۸۱ مورد برق غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری و در مجموع ۳۸۴ متر کابل غیرمجاز نیز جمع‌آوری شد.

وی بررسی وضعیت قرائت کنتور را از دیگر محورهای این مانور اعلام کرد و گفت: به‌طوری‌که ۲ هزار و ۳۳۱ کنتور عادی و ۲۹ کنتور دیماندی فاقد ردیف قرائت مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت ۹ هزار و ۵۴۴ کنتور دارای سه دوره عدم قرائت نیز در دستور کار قرار گرفت.

کیامهر در ادامه اظهار کرد: در ادامه این مانور در بخش ساماندهی انشعابات و تجهیزات اندازه‌گیری نیز ۴۶ مورد فروش انشعاب غیر دائم، ۵۸ مورد نصب شمارشگر و ۱۳۵ کنتور جدید انجام شد و ۱۱۴ کنتور معیوب نیز تعویض شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مأموران قرائت موفق به شناسایی ۱۲ مورد برق غیرمجاز شدند و در ۸۰ مورد نیز کنترل قرائت کنتورها و شناسایی موارد مشکوک انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت برق آذربایجان غربی در خصوص اجرای عملیات تبدیل شبکه خودنگهدار نیز تصریح کرد: طی اجرای نوزدهمین طرح مهتاب در استان، ۵ هزار و ۶۳۴ متر از شبکه سیمی سطح استان به کابل خودنگهدار تبدیل شد؛ اقدامی که در راستای ارتقای ایمنی و پایداری شبکه، کاهش آسیب‌پذیری و ساماندهی شبکه توزیع انجام شد.

کیامهر با اشاره به پایش وضعیت مصرف و تجهیزات برق مراکز مختلف گفت: ۴۱ مسجد مورد تست و بازرسی کنتور قرار گرفت و از ۱۳۶ مرکز رفاهی و تجاری نیز بازدید و وضعیت فیوزها بررسی شد.

کد مطلب 6928789

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