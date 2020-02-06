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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۵۴

جلسه مشترک محیط زیست و دامپزشکی در خصوص تلفات میانکاله برگزار شد

جلسه مشترک محیط زیست و دامپزشکی در خصوص تلفات میانکاله برگزار شد

در جلسه مشترک سازمان دامپزشکی موظف شد که نوع بیماری و علل آن را برای کنترل، مدیریت و پیشگیری از تلفات بعدی پرندگان به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی علل نهایی تلفات پرندگان آبزی و کنارآبزی در تالاب و پناهگاه حیات وحش میانکاله، جلسه‌ای در روز دوشنبه ۱۴/۱۱/۹۸ با حضور معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن جلسات معاونت محیط طبیعی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارشی از تلفات پرندگان و اقدامات مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور ارائه شد، در نهایت تصمیماتی اتخاذ شد که مهمترین آن جمع آوری لاشه‌های پرندگان تلف شده در سریع‌ترین زمان و دفن بهداشتی آنها بود، همچنین مقرر شد تا تأیید نهایی سازمان دامپزشکی کشور هرگونه شکار پرندگان در دو استان مازندران و گلستان همچنان ممنوع است و توصیه شد، هموطنان ما در این دو استان از خرید، فروش و مصرف پرندگان وحشی خودداری کنند، در این نشست، سازمان دامپزشکی موظف شد که نوع بیماری و علل آن را برای کنترل، مدیریت و پیشگیری از تلفات بعدی پرندگان به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کند.

کد مطلب 4846190

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