به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با خانواده‌های شهدا و اقشار مردم در مصلی بوشهر با تبریک دهه فجر اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مهم شهیدان زمان شناسی بوده است که مردم ما نیز به خوبی می‌فهمند که چه موقع اعلام موضع کنند و حضوری باشکوه در مراسم‌ها داشته باشند.

وی تصریح کرد: آخرین باری که توفیق داشتم در جمع مردم بوشهر باشم در ۹ دی سال گذشته بود که در جمع مردم ولایت‌مدار و با بصیرت و مخلص استان بوشهر بودم و مردم نیز حضوری باشکوه و مثال زدنی داشتند.

رئیسی اضافه کرد: رهبر انقلاب در دیدار با طلاب و دانشجویان، اعلام کردند که طلاب و دانشجویان باید سیاسی باشند، عده‌ای فکر کردند که سیاسی بودن باید حتماً عضو یک گروه سیاسی بود در صورتی که معنی سیاسی بودن این نیست.

وی با بیان اینکه سیاسی به کسی گفته می‌شود که زمان‌شناس باشد، خاطرنشان کرد: سیاسی به کسانی گفته می‌شود که نیاز جامعه را تشخیص دهد و حاضر باشد برای رفع نیاز جامعه مسؤولیت‌پذیر باشد و خطر کند. باید نیاز جامعه را درک کند و بداند امروز جامعه چه خواسته‌ای دارد.

رئیسی اضافه کرد: امیدوارم ما مسئولان بتوانیم به رسالت‌ها و برای رسیدن به اهداف شهدا موفق باشیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مقام معظم رهبری در استان بوشهر نقش پایداری و مقاومت مردم بوشهر در برابر متجاوزان را مهم دانستند و از شهید رئیس‌علی دلواری و علمایی چون بلادی یاد کردند، افزود: این‌ها افرادی زمان شناس بودند و زمان شناسانه حرکت کردند.

وی ادامه داد: امروز ماندگاری شهدای کربلا در زمان شناس بودن آن‌ها است که ابا عبدالله را یاری کردند و شهدای جنگ تحمیلی و مدافع حرم نیز اینگونه بودند که زمان شناسانه حرکت کردند و زمانی که احساس کردند حرم اهل بیت باید حمایت شود آمدند و ایستادند.

رئیسی تاکید کرد: خون آن‌ها به خون ثارالله متصل شده است و آن خونی که به خون ثارالله متصل شد از بین رفتنی نیست خون شهدا منشأ خیر و برکت است و شهدا روشنفکران حقیقی جامعه بودند.

رئیس قوه قضائیه گفت: هر کس با هر انگیزه‌ای جریان انتخابات را زیر سوال ببرد در زمین و جبهه دشمن قرار می‌گیرد.

رئیسی خاطرنشان کرد: یک مرد و زن با بصیرت و با مسئولیت کسی است که نیاز جامعه را به خوبی درک کند و بداند امروز جامعه چه می‌خواهد و برای رفع نیاز جامعه، حاضر باشد از ظرفیت خود مایه بگذارد.

وی در ادامه گفت: پیش روی ما شهدای عالی‌قدری هستند که جلوه وظیفه شناسی، زمان‌شناسی، دشمن شناسی و دوست شناسی بودند، پیش روی ما شهدای عالی‌قدری هستند که نظرشان به وجه الله بود و رمز بقایشان نیز آن است که نظر به وجه الله کردند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در عالم قرار نیست هیچ چیز بماند، عنوان کرد: آنچه در عالم باقی است، وجه الله است. بقا متعلق به وجه الله است. در عالم وجاهت متعلق به خدا، اولیای خدا و متعلق به ائمه اطهار، ابی عبدالله (ع) و شهدای کربلاست. این‌ها در عالم وجاهت دارند.

رئیس دستگاه قضائی تصریح کرد: بزرگی مثل آیت الله سید عبدالحسین لالی، بزرگانی مثل آقای بلادی و دیگران، این‌ها علمایی بودند که زمان شناسانه حرکت کردند و در زمان خودشان اقدام کردند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه آیا کسی که به طرف مدل‌های غرب سوق بدهد روشنفکر است یا کسی که جامعه را بشناسد و نیاز آن را بداند و به عنوان یک دیده‌بان تیزبین درک کند که وضعیت چیست.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتخابات عالم مهمی است و همه کسانی که دل در گرو این نظام و عزت این ملت دارند باید وظیفه خود را در این عرصه انجام دهند. هر کسی که جریان انتخابات را زیر سوال ببرد بداند یا نداند و بخواهد یا نخواهد تضعیف جریان انتخابات در جریان دشمن قرار می‌گیرد و راهبرد دشمن ناامید کردن مردم نسبت به داشته‌های این نظام است.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتخابات عامل مهمی است و همه‌کسانی که دل در گرو این نظام و عزت این ملت دارند باید وظیفه خود را در این عرصه انجام دهند.

رئیسی با بیان اینکه داشتن روحیه انقلابی و بسیجی و روحیه «ما می‌توانیم» در مسائل اقتصادی گره از گره‌های کشور می‌گشاید، گفت: در بوشهر قریب هزار کیلومتر ارتباط با دریا و در کل کشور سه هزار کیلومتر ارتباط با دریا و ساحل وجود دارد بنابراین فعال شدن اقتصاد دریا که ذخایر ارزشمندی برای زندگی مردم دارد، مهم است.

اقتصاد دریا فعال شود

وی با تأکید بر اینکه باید در راستای فعال کردن اقتصاد دریا تلاش کرد، اظهار داشت: اقتصاد دریا می‌تواند به ایجاد تولید و اشتغال و کاهش بیکاری و بسیاری از ناهنجاری‌ها کمک کند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: حضور مجاهدان در عرصه اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که هرچه در این حوزه توانمند شویم، دشمن ناامید و ناامیدتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: تلاش نیروهای جوان در حوزه علم و دانش و علم و فناوری را بسیار اثرگذار دانست که به کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد.

رئیس قوه قضائیه گفت: ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی خیلی‌ها را در جامعه رنج می‌دهد، برخی از آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست. جامعه ما می‌تواند این آسیب‌های اجتماعی را نداشته باشد و اگر به این آسیب‌ها توجه نشود، به مرور زمان تبدیل به جرم خواهد شد که هزینه‌های بسیاری برای فرد، خانواده، کشور و دستگاه‌ها دارد.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: سرمایه عظیم ما شهدا، فرهنگ ملی و حضور متراکم مردم هستند و آنچه دشمن را به عقب راند این حضور عظیم مردمی در صحنه‌های مختلف است.

رئیسی بیان کرد: اراده ما و همکاران ما در قوه قضائیه به تبعیت از امام (ره) و رهبری اجرای عدالت است و تلاش ما این است در همه دستگاه‌های کشور این عدالت باشد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در اجرای عدالت و قانون، حزب و جناح و وابستگی هیچکدام مانع برای ما و همکاران برای اجرای عدالت نخواهد بود و در اجرای این وظیفه مهم اول خدا را باید ناظر بدانیم و بعد شما مردم دغدغه‌مند می‌توانید مراقبان خوبی باشید.