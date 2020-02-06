به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر که در مسجد امیرالمومنین (ع) شهرک مینودر برگزار شد، اظهار داشت: دهه مبارک فجر برکت‌های الهی و آسمانی زیادی داشت که به خاطر همین برکات هر ساله تمامی مردم ایران در سراسر دنیا این دهه پر برکت را گرامی می‌دارند.

وی افزود: امروز در حالی وارد چهل و دومین سال انقلاب اسلامی می‌شویم که از ابتدای پیروزی انقلاب هر ماه دشمنان خبر از شکست و نابودی این انقلاب می‌دادند ولی توطئه‌ها و برنامه‌های آنها با شکست رو به رو شده و انقلاب مسیر خود را با قدرت هر چه بیشتر ادامه داده است.

آیت الله عابدینی با اشاره به اینکه امروز هم دشمنان به شکست انقلاب اسلامی امید بسته اند، عنوان کرد: خیلی از کسانی که می‌گفتند سال آخر انقلاب اسلامی است امروز استخوان‌هایشان در زیر خاک پوسیده است ولی استخوان‌های انقلاب اسلامی روز به روز قوی‌تر می‌شود.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: سال ۵۹ در رادیو بغداد صدام با قاطعیت تمام می‌گفت که مناطقی مانند آذربایجان، کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان با امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی همراه نیست و در آینده‌ای نزدیک کار انقلاب تمام می‌شود، ولی امروز صدام از بین رفته و انقلاب اسلامی با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: منافقین با پشتوانه استکبار جهانی و با حمایت صدام در عملیات مرصاد حرکت کردند و مانند صدام انتظار داشتند که به زودی به تهران برسند اما امروز شاهد این هستیم که حتی نسل آنها هم متلاشی شده و اقتدار انقلاب اسلامی روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امروز مقام معظم رهبری، مردم، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و سایر ارگان‌های انقلابی اقدامات خود را با توکل بر خدا پیش می‌برند، خاطرنشان کرد: امروز توکل بر خدا و همت بلند رزمندگان اسلام، جمهوری اسلامی ایران را در شرایطی قرار داده است که موشک‌هایش در دور ترین نقاط دنیا با کوچک‌ترین خطایی به اهداف مورد نظر اصابت می‌کند و این مهم در حالی است که این توفیقات در انقلاب اسلامی به دست آمده و حتی در دوران دفاع مقدس هم وجود نداشت.

آیت الله عابدینی با اشاره به مشکلات و معضلاتی که در دوران دفاع مقدس در زمینه تجهیزات و سایر موضوعات نظامی وجود داشت، بیان کرد: در تمام سال‌هایی که آمریکا در منطقه غرب آسیا حضور داشت هیچ قدرتی حتی جرأت تهدید آمریکا را هم نداشت ولی جمهوری اسلامی با تقوا، ایمان و دانش رزمندگان مسلمان خود پایگاه آمریکایی را زیر و رو و مقدمات ترک آمریکا از منطقه را فراهم می‌کند.

امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه هر روز شاهد افزایش قدرت، امید و وحدت در بین مسلمانان جهان هستیم، گفت: امروز تفکرات انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان دیده می‌شود که این مهم امیدواری برای ظهور امام زمان (عج) را افزایش می‌دهد.