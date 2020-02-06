دشمنان به دنبال جنگ نیابتی علیه ایران بودند/ سردارسلیمانی مانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر حیدری کاشانی ظهر امروز در مراسم یادبود سردار سپهبد قاسم سلیمانی که در مهدیه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در قرآن کریم ۴۷۰ آیه به ویژگی‌های یاران امام زمان (عج) در آخرالزمان اشاره کرده است که آیه ۵۴ سوره مائده، جامع‌ترین و محوری‌ترین آیه در این خصوص است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مقصد ما باید رسیدن به خدا باشد نه رسیدن به بهشت، افزود: برای رسیدن به خدا باید مهاجر باشیم نه مسافر، زیرا افراد مهاجر از مبدأ خود ترک تعلق می‌کنند. افرادی می‌توانند از مقربان درگاه خداوند باشند و به‌پای امامان برسند که در دنیا هر آنچه غیر خداست را از دل خود بیرون کنند تا بتوانند به جنات نعیم برسند.

حجت‌الاسلام حیدری کاشانی افزود: برای رسیدن به درجات بالای الهی اخلاق ما باید خدایی باشد، انسان برای جنات رضوان آفریده شده و ورودی آن هم جنت الحسین (ع) است.

وی در ادامه گفت: ۱۶ کلید واژه الله یحب و الله لایحب در قرآن وجود دارد. خداوند عاشق سردار سلیمانی بود و سردار سلیمانی هم عاشق خدا بود.

این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص عزیز شدن سردار سلیمانی نزد خدا و مردم گفت: اخلاص، یکی از اسرار رسیدن به خداست و این اخلاص را خدا در وجود کسانی قرار می‌دهد که خاطرخواه او باشند، سردار سلیمانی به این اسرار پی برده بود، بدرقه ده‌ها میلیون نفری سردار سلیمانی حاصل اخلاص عظیم سردار بود که ریشه در محبوبیت وی نزد خدا داشت.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی درجات تقوا را طی کرده بود، اظهار کرد: سردار، پیرو و همراه ولی‌فقیه بود و در مقابل دشمنان، عزتمند بود و با قاطعیت برخورد می‌کرد. دشمنان در عراق و سوریه هفت سال جنگ راه انداختند و ۱۰۰ کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این جنگ شرکت داشتند، آن‌ها خواهان کشاندن جنگ نیابتی به سمت ایران بودند، اما به خاطر وجود افرادی مثل سردار سلیمانی این آرزوی خود را به گور بردند.