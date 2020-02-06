به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا باغ آبادی ظهر امروز پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی تیمش برابر پیکان در تبریز گفت: پیکان تیم خوبی است و بازیکنان و کادر فنی خوبی دارد و ما این تیم را دست کم نمیگیریم ولی برای کسب پیروزی و ۳ امتیاز تلاش میکنیم.
وی با بیان اینکه تمرینات خوبی را طول هفته داشتیم و برای بازی مقابل تیم پیکان آماده هستیم، گفت: تلاش میکنیم شکست سنگین دور رفت را جبران کنیم.
باغ آبادی به شکست تیمش برابر پیکان در بازی رفت لیگ برتر اشاره داشت و گفت: در بازی رفت با پیکان یک باخت سنگین را تجربه کردیم اما بازیکنان همدل شدند تا آن شکست را جبران کنند.
وی ادامه داد: در دیدار رفت با پیکان یکی از اتفاقات نادر رقم خورد که اذیتکننده بود. نتیجه بازی مقابل پیکان در آن روز مایه شرمندگی کادر فنی شد.
مربی ماشین سازی در مورد عدم حضور شیخلاری در کنفرانس خبری گفت: زمان کنفرانسهای خبری با تمرین تیم هم زمان است و برای همین شیخلاری در تمرین بوده و من در کنفرانس خبری حضور یافتم و انشاالله در هفتههای بعدی آقای شیخلاری در کنفرانس حضور خواهد داشت.
باغ آبادی گفت: در هفته قبل بازی خوبی انجام دادیم و تلاش زیادی کردیم تا نتیجه موردنظر را بگیریم؛ نمیخواهم بهانهگیری کنم اما اتفاقات داوری هم در دیدار قبلی وجود داشت و آقای زاهدیفر همه صحنههای ۵۰-۵۰ را به نفع حریف سوت میزد حتی میتوانست در یک صحنه مشکوک نیز برای ما پنالتی بگیرد.
مربی تیم فوتبال ماشینسازی درباره غایبان تیمش در بازی فردا گفت: بازیکن محروم که نداریم اما محمد مسلمیپور مصدوم شده و امیدواریم به دیدار آینده برسد. همچنین فرید بهزادیکریمی که مصدوم بود در دیدار قبلی به مدت ۲۰ دقیقه به ترکیب اضافه شد و امیدواریم به شرایط بازی برسد.
وی گفت: فراموش نکنید که ماشینسازی پنجره نقل و انتقالاتش بسته است و تنها تیمی هستیم که در نیم فصل بازیکن جدید نگرفتیم، اما بازیکنان خوب جوانی داریم و در هفته گذشته هم ۲ بازیکن جوان در ترکیب تیم قرار گرفته است و امیدواریم با این جوانان بتوانیم نتایج خوبی را کسب کنیم.
باغآبادی گفت: نمیخواهم بهانه بیاورم، اما ۳ بازیکن در تیم فصل از دست دادیم که زندهروح بهترین گلزن تیم و سامان نریمانجهان کاپیتان تیم از بازیکنان تأثیرگذار تیم بوده و قطعاً از دست دادن این ۲ بازیکن کار ماشین سازی را سخت کرده است.
وی با بیان اینکه پیکان مهاجمان خوبی دارد و در فاز هجومی مؤثر هستند، گفت: نباید پیکان را بحرانزده بنامیم و با تمام وجود مقابل آنها بازی میکنیم. قرار نیست در تبریز به کسی باج بدهیم و با تمام وجود به میدان خواهیم رفت.
باغ آبادی با تاکید بر اینکه تلاش میکنیم به رتبههای بالاتر صعود کنیم، ابراز داشت: ما در دیدار قبلی با شهرخودرو میتوانستیم صاحب یک ضربه پنالتی شویم که در صورت این موضوع به بازی بر میگشتیم. ضمن اینکه گل سوم حریف نیز خطا نبود. امیدواریم که دیگر این صحنهها و اتفاقات تکرار نشود.
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