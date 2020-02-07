مهدی پاشازاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابی‌اش از تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی گفت: در شرایط عادی دربی باید به سود استقلال تمام می شد اما افسوس که نیمکت این تیم کاملاً خالی بود و گزینه های تعیین کننده ای روی نیمکت به چشم نمی خورد.

پیشکسوت آبی پوشان اظهار داشت: تعویض ها در این بازی سرنوشت بازی را تغییر داد. یحیی گل محمدی (سرمربی پرسپولیس) بازیکنانی را به میدان فرستاد که هم نقاط ضعف تیمش را پوشش دادند و هم خون تازه ای بر پیکره پرسپولیس تزریق کرد تا این تیم از دقیقه ۶۰ به بعد، تازه نفس شود. از آنجایی که استقلال گزینه ای برای تعویض نداشت از دقیقه ۶۰ به بعد، بازیکنان خسته شدند و برای همین فشار تیم پرسپولیس بیشتر شد.

پاشازاده ادامه داد: هرچند می گویند داور اشتباه تأثیرگذار نداشت اما به نظرم پرسپولیس باید از دقیقه ۶۰، ۱۰ نفره می شد. اوساگونا در نیمه اول توپی را که از جریان بازی خارج شده بود به سمت تماشاگران استقلال شوت کرد و تحت هر شرایطی آن حرکت اخطار داشت که داور اخطار لازم را نداد. همین بازیکن در دقیقه ۶۰ به خاطر خطا روی دروازه استقلال کارت زرد گرفت که اگر اخطار اول لحاظ شده بود، باید در صحنه دوم اخراج می شد. همین یک تصویر در تعیین سرنوشت بازی تأثیر داشت.

وی در خصوص فاصله امتیاز آبی پوشان تا صدر جدول یادآور شد: هرچند فاصله با صدر جدول حفظ شد اما به خاطر مدت زیادی که تا پایان فصل باقی است، از این جهت نگرانی نداریم چرا که این فاصله جبران شدنی است.

ملی پوش سابق کشورمان در خصوص انتخاب اسکووچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی اظهار داشت: در شرایط موجود اسکوچیچ تنها و بهترین گزینه ممکن بود. به هر حال او سالها در فوتبال ایران حضور داشته و از لیگ و فوتبال ما شناخت خوبی دارد. حالا که این انتخاب صورت گرفته باید کمک شود تا تیم ملی ایران در بازی های باقیمانده نتایج مطلوب گرفته و به جام جهانی راه یابد.