به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «جریان‌شناسی نقد و نقد ادبی» فردا یکشنبه ۲۰ بهمن توسط اندیشکده مجال در خانه شاعران ایران برگزار می‌شود.

در این‌برنامه سعید جهانپولاد، هومن حسین زاده و آبا عابدین حضور داشته و درباره موضوع نشست سخنرانی می‌کنند.

به‌این‌ترتیب، جهانپولاد درباره «حلقه‌های انتقادی متأخر قرن بیست و یکم» و حسین زاده نیز درباره «استبداد دستور زبان، قدرت و استیضاح» سخنرانی می‌کنند.

این‌برنامه روز یکشنبه ۲۰ بهمن از ساعت ۱۸ در خانه شاعران ایران واقع در تهران خیابان دکتر شریعتی، خیابان دولت، نبش خیابان نعمتی برگزار می‌شود.