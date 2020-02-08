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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۸

فردا در خانه شاعران؛

نشست «جریان‌شناسی نقد و نقد ادبی» برگزار می‌شود

نشست «جریان‌شناسی نقد و نقد ادبی» برگزار می‌شود

نشست «جریان شناسی نقد و نقد ادبی» فردا یکشنبه ۲۰ بهمن در خانه شاعران ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «جریان‌شناسی نقد و نقد ادبی» فردا یکشنبه ۲۰ بهمن توسط اندیشکده مجال در خانه شاعران ایران برگزار می‌شود.

در این‌برنامه سعید جهانپولاد، هومن حسین زاده و آبا عابدین حضور داشته و درباره موضوع نشست سخنرانی می‌کنند.

به‌این‌ترتیب، جهانپولاد درباره «حلقه‌های انتقادی متأخر قرن بیست و یکم» و حسین زاده نیز درباره «استبداد دستور زبان، قدرت و استیضاح» سخنرانی می‌کنند.

این‌برنامه روز یکشنبه ۲۰ بهمن از ساعت ۱۸ در خانه شاعران ایران واقع در تهران خیابان دکتر شریعتی، خیابان دولت، نبش خیابان نعمتی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4847176

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