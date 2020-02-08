هشتمین محموله کمک های امدادی هلال احمر خراسان جنوبی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری صبح شنبه در حاشیه ارسال کمک‌های امدادی، از ارسال هشتمین محموله کمک‌های امدادی به منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: طی امروز، یک محموله شامل ۲۲ قلم جنس از بیرجند به سیستان و بلوچستان، شهرستان فنوج ارسال شد.

وی با بیان اینکه این اقلام کمک‌های مردمی بوده که از سراسر استان جمع آوری شده است، گفت: این محموله شامل پتو، کنسروجات، مواد غذایی، آب معدنی و البسه بوده است.

شهریاری ارزش این کالاها را ۳۷۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: امید است بتوانیم با این کمک‌های ناچیز، گوشه‌ای از مشکلات سیل زدگان را رفع کرده و آلام شأن را مرهم بگذاریم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: شعب و خانه‌های هلال در سراسر استان آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.

شهریاری ادامه داد: همچنین شهروندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد کلیه بانک‌ها و کد دستوری # ۱۱۲ * واریز کنند.

گفتنی است شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ و شماره شبا 920120000000000000099999 IR نزد بانک ملت و شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ نزد بانک رفاه کارگران از دیگر راه‌های قانونی کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان از سوی هلال احمر اعلام شده است.