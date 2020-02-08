ایجاد مرکز صنایع دستی و گردشگری به پیشنهاد WTO

به گزارش خبرنگار مهر، پویا محمودیان معاون صنایع د ستی وزارت میراث فرهنگی در نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی که پیش از ظهر روز امروز شنبه ۱۹ بهمن در سالن فجر ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، گفت: سال ۹۴ زمانی که به عنوان مدیرکل صادرات صنایع دستی این مسئولیت را بر عهده داشتم طی مطالعاتی به این باور رسیدیم که یک نمایشگاه ملی در طول سال و در پایتخت برگزار می کنیم ولی این کفایت نمی کند چون کشش بازار برای محصولات صنایع دستی بیش از برگزاری یک نمایشگاه ملی است.

وی افزود: بنابراین از همان سال تصمیم گرفته شد که دو نمایشگاه ملی را در طول یک سال برگزار کنیم اولین نمایشگاه عیدانه صنایع دستی نیز در محل سازمان وقت میراث فرهنگی برگزار شد، نمایشگاهی نیز در شهریور ماه برپا می شد که از سال ۹۶ با تغییر سیاست ها تصمیم گرفتیم این نمایشگاه را با نمایشگاه فرش با هم برگزار کنیم. این نمایشگاه از حالا به بعد هم ادامه خواهد داشت، وی گفت: هدف اصلی این است که پایان هر فصل نمایشگاهی را در تهران به عنوان پایتخت برگزار کنیم. امسال هم بنا به تاکید وزیر میراث فرهنگی نمایشگاه صنایع دستی با گردشگری ترکیب شد و سی و سومین دوره نمایشگاه صنایع دستی از ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه همراه با نمایشگاه گردشگری برپا می‌شود. بیش از ۴۰ هزار متر فضا در اختیار نمایشگاه صنایع دستی است همچنین در نظر داریم امسال سیمرغ نمایشگاه نیز رونمایی شود.

در ادامه این‌نشست، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: در 10 ماهه گذشته سال جاری، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی به ایران آمده‌اند که نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته، علیرغم همه مشکلات با ۲۰ درصد رشد در این حوزه رو به رو بوده‌ایم. برآورد کرده بودیم این‌آمار به ۱۰ میلیون نفر برسد ولی به دلیل اتفاقاتی که در روزهای ابتدایی سال میلادی در حوزه پروازهای خارجی رخ داد و اتفاقات بعدی از جمله شیوع ویروس کرونا باعث شد به این عدد نرسیم. حتی ۹ استان و مناطق آزاد کشور نیز برای بهار چینی برنامه‌ریزی کرده بودند ولی بخش عمده‌ای از برنامه‌های ما به دلیل شیوع این‌ویروس برگزار نشد. امیدواریم در فصل جدید روزهای پرنشاطی در حوزه گردشگری داشته باشیم. بر اساس پیشنهاد دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، ایجاد مرکز جهانی صنایع دستی و گردشگری را پیگیری خواهیم کرد. طرح اولیه آن ارسال شده تا اولین مرکزی باشد که ارتباط تنگاتنگ گردشگری با صنایع دستی را در سطح جهانی نشان می‌دهد.

وی گفت: نمایشگاه گردشگری امسال در قالب استان محور برگزار می‌شود و هر استان خدمات مرتبط با سازمان‌های دیگر از جمله بانک و بیمه را معرفی خواهد کرد. حدود ۱۳ سالن برای این منظور پیش‌بینی شده است. ۹۸۵ شرکت داخلی، ۴۳ شرکت خصوصی از ۵ کشور در کنار ۱۸ نماینده خارجی که با ایرانی‌ها کار می‌کنند. از ۱۳ کشور جهان در این برنامه حضور خواهند داشت. در مجموع ۶۰ شرکت خارجی و ۹۸۵ شرکت داخلی در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین در واکنش به اتفاقات اخیر و تاثیر آن در حوزه گردشگری گفت: در کشور ما تعداد این‌اتفاقات زیاد است. شاید بدشانسی من بوده که از زمان مسئولیتم تاکنون اتفاقاتی مانند خروج از برجام، تهدید ترامپ، اتفاقات منطقه و حالا شیوع ویروس کرونا را پشت سر گذاشتیم. همه این اتفاقات در گردشگری موثر است. الان تنها ویروس کرونا تاثیر بسیار زیادی را در گردشگری جهان گذاشته است. در کشور ما هم این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.

تیموری درباره اعلام آمار لغو تورهای ورودی در اثر لغو پروازهای خارجی نیز گفت: اعدادی که چندی پیش توسط یکی از رسانه‌ها اعلام شده بود دقیق نبود، ما به‌عنوان متولی گردشگری به همه آمارها و مجراهای تهیه آمار نمی‌توانیم سه روزه دسترسی پیدا کنیم. بنابراین عددی که اعلام شده بود، قطعا دقیق نیست، جدا از آن محل ارائه این آمار نیز تخصصی نبوده است. از طرف دیگر آن زمان فصل گردشگری ما نبود و خیلی از تورها قطعا برای همیشه کنسل نکرده بودند، بلکه اعلام کردند در شرایط بهتری به ایران خواهیم آمد.

وی همچنین درباره ویروس کرونا و تاثیرش در گردشگری ایران گفت: هر کس که اجازه ورود به ایران را پیدا کرده، می‌تواند به اماکن گردشگری ایران برود. ما حق نداریم اگر به گردشگری ویزا داده شده، به او در سایت های گردشگری خدمات ندهیم.

تیموری درباره برند گردشگری به سوال خبرنگاران پاسخ داد و گفت: ما با یک کار علمی و مطالعات یک ساله به برند گردشگری ایران رسیده ایم. اگر در سال های گذشته همایشی برگزار شده و خروجی نداشته است و بگوییم الان بدون هیچ فکری به چنین برندی رسیده ایم حرف منصفانه ای نیست ما از همه صاحب نظران برای تهیه برند گردشگری استفاده کرده ایم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه وزیر میراث فرهنگی گفته بود در سال‌های گذشته نمایشگاه گردشگری توسط فردی برگزار می شده که سود زیادی می‌گرفته، گفت: سال‌ها بود این نمایشگاه توسط یک مجری برگزار می‌شد. در این سال‌ها ما نه پولی گرفته‌ایم نه پولی داده‌ایم. این نمایشگاه فرآیندی است که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. اینگونه نیست که ما هرطور می‌خواهیم عمل کنیم. حداقل می‌توانم بگویم در دو سال گذشته نمایشگاه گردشگری تهران خودگران برگزار شده و همه هزینه‌های آن، از محل حضور شرکت‌ها و تعرفه‌هایی است که از آنها گرفته می‌شود.

در ادامه این‌برنامه خشایار نیکزاد فر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی هم گفت: سیزدهمین نمایشگاه گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی از ۲۳ تا ۲۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه با همکاری شرکت دکوپاژ هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر با حضور ۱۰۲۸ مشارکت کننده در فضای ۴۳ هزار متر مربعی برپا خواهد شد. در این‌برنامه ۱۴۸ آژانس مسافرتی داخلی، ۷۲ هتل، ۱۲۰ اقامتگاه بومگردی، ۸ شرکت حمل و نقل، ۱۶۵ انجمن شرکت وابسته و ۴۳ مشارکت کننده خارجی شرکت خواهند کرد.

وی افزود: برنامه‌های جانبی این‌نمایشگاه نیز شامل رونمایی از برند ملی گردشگری، برپایی نشست گردشگری ادبی، کارگاه دیجیتال مارکتینگ و نوآوری در محصولات صنایع دستی، تکنیک موفقیت شغلی در حوزه گردشگری، نشست سالیانه انجمن صنفی دفاتر مسافرتی، ورکشاپ های گردشگری ماجراجویانه، گردشگری خوراک، مدیریت بحران و جشنواره های مختلفی مانند جشنواره موسیقی خواهد بود. همچنین تمبر یادبود نمایشگاه نیز رونمایی می‌شود و اپلیکیشنی خواهیم داشت که بازدیدکنندگان از نمایشگاه را هدایت خواهد کرد.