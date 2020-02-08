دلیل اختلال امروز اینترنت/ آسیبی به شبکه وارد نشد

سجاد بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: یکی از روش‌های حمله سایبری به تجهیزات شبکه ای، ارسال درخواست (ریکوئست) بالاتر از حد نرمال به IP های یک کشور از سوی هکرها است که به عنوان حمله منع سرویس شناخته می‌شود. در این شرایط با افزایش بار اضافی روی شبکه، مشخص می‌شود که حمله سایبری (اتک) در حال رخ دادن است.

وی گفت: در موردی که حوالی ظهر امروز شنبه اتفاق افتاد، در ساعت ۱۱:۴۴ سپر دژفای شبکه ارتباطی کشور این حمله را که از نوع حمله «منع سرویس توزیع شده»، بود و تنها مربوط به یک سری IP مشخص نبود، شناسایی کرد.

بنابی با بیان اینکه این موضوع به سرعت به شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام و رنج آدرس IP های در خطر، مشخص شد، افزود: به سرعت توانستیم جلوی این حمله هکری را در کمتر از یک ساعت بگیریم.

وی گفت: این حمله هکری از خارج از کشور و روی دروازه ارتباطات بین‌الملل ایران (گیت وی) رخ داد و مبدا آن شرق آسیا و شمال آمریکا بود.

بنابی تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد که این حمله، حمله هدفمند و از سوی یک دولت صورت گرفته باشد؛ بلکه یک حمله از سمت گروه‌های هکری بود که آسیبی به شبکه وارد نکرد و تنها سبب بروز اختلال در سرویس برخی اپراتورهای موبایل و ثابت در مقاصد مختلف بود.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: هم اکنون نیز اوضاع به حالت عادی برگشته است. دلیل آنکه برخی کاربران همچنان با اختلال مواجه هستند، ریکاوری تجهیزات است که در کمتر از یک ساعت آینده، شرایط نرمال می‌شود.