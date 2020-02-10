خبرگزاری مهر، گروه سیاست - معصومه مهری؛ حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در مورد انتخابات گفت: رئیس‌جمهور متأسفانه به وعده‌هایی که به مردم داد، عمل نکرد و قدرت اداره کشور را نداشت و کشور را در بسیاری از بخش‌ها رها کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وعده‌ها پیشکش، ایشان حداقل به صورت معمولی نتوانست کشور را اداره کند که این امر به کشور آسیب‌های بسیار جدی زد.

ذوالنور افزود: بنابراین نه تنها ایده‌ها و وعده‌هایی که رئیس‌جمهور ترسیم کرد، محقق نشد بلکه به صورت معمولی نیز نتوانست کشور را در زمینه داخلی و بین‌المللی اداره کند؛ در حقیقت شاهد نوعی وادادگی در اداره کشور هستیم و برای مردم این تلقی ایجاد شده که اگر در کشور دولت وجود نداشته باشد و اداره کشور به دست مردم سپرده شود، کشور بهتر مدیریت خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه سیاست خارجی عملکرد ناموفق داشتند، گفت: روابط ایران با کشورهای منطقه در دولت روحانی رها شد و بسیار کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سوءمدیریت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزود: سوءمدیریت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مشکلات زیادی را در ابعاد داخلی و بین‌المللی ایجاد کرد به همین دلیل مردم به وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور معترض هستند اما رئیس‌جمهور برای توجیه این ایرادات، آدرس اشتباه می‌دهد.

ذوالنور تصریح کرد: رئیس‌جمهور برای توجیه مشکلات کشور، یک آدرس بیرونی می‌دهد، همه مشکلات را ناشی از خارج از کشور اعلام کرده و راه‌حل آن را نیز در آمریکا و اروپا جستجو می‌کند؛ این آدرس غیرواقعی و انحرافی است.

وی بیان کرد: در داخل نیز آدرس عوضی و اشتباه به مردم می‌دهند و ریشه مشکلات را به شورای نگهبان و رد صلاحیت‌ها می‌کشانند درحالی‌که بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس از یک ماه پیش در شورای نگهبان شروع شده اما مشکلات معیشتی مردم حدود ۶ سال است که با روی کار آمدن دولت روحانی آغاز شده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از یکسو، رئیس‌جمهور آدرس عوضی در مورد ریشه مشکلات کشور می‌دهد و از سوی دیگر، مردم را دعوت به حضور در انتخابات می‌کند. باید توجه داشت آن زمان که آقای رئیس‌جمهور از مردم می‌خواهد که در انتخابات شرکت کنند نیز هدفش القاء دلسردی است زیرا می‌گوید مردم با صندوق‌های رأی قهر نکنند؛ به عبارت دیگر، القاء می‌کنند که مردم با صندوق‌های رأی قهر هستند و از نظام بُریده‌اند و در صحنه حضور نمی‌یابند.

ذوالنور اظهار داشت: رئیس‌جمهور در پوشش دعوت مردم به حضور در انتخابات، درواقع شکاف در نظام و عدم حضور مردم در انتخابات را القاء می‌کند. اظهاراتی مبنی بر اینکه انتخابات تشریفات و انتصابات است، این‌گونه در افکار عمومی تأثیر می‌گذارد.

وی تصریح کرد: آقای روحانی! اگر مشکل شما در تائید صلاحیت‌ها است و سعی دارید از مردم و کاندیداها حمایت کنید، چرا زمانی که از بین ۱۶۰۰ کاندیدای ریاست جمهوری، فقط ۵ نفر تائید صلاحیت شدند و در آن زمان احتمال رأی‌آوری شما از بقیه کاندیداها بیشتر بود، به رد صلاحیت‌ها اعتراض و موضع‌گیری نکردید؟

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند «بعضی‌ها به دروغ می‌گویند انتخابات، انتصابات است اما زمانی که به نفع خودشان باشد، سکوت می‌کنند»؛ به نظر من مصداقش اظهارات رئیس‌جمهور است؛ زمانی که خودشان کاندیدا بودند، سکوت می‌کردند.

ذوالنور گفت: در انتخابات مجلس، بیش از ۵۰ درصد از کاندیداها تائید صلاحیت شده‌اند. در حال حاضر در ازای یک صندلی مجلس، ۳۰ نفر کاندیدا وجود دارد که باید با هم رقابت کنند اما در انتخابات ریاست جمهوری برای صندلی ریاست جمهوری ۵ نفر با هم رقابت کردند.

وی افزود: اظهارات رئیس‌جمهور بی‌انصافی، بی‌تقوایی و دروغ بستن به نظام است. رئیس‌جمهور با ارائه این آدرس اشتباه، به دنبال آن است که دعوا را از روی ناکارآمدی دولت و نگاه بد مردم به رئیس‌جمهور، به شورای نگهبان برگرداند و شورای نگهبان را سیبل انتقادات کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رئیس‌جمهور به دنبال ترویج نفاق و تفرقه است. مردم فرق صداقت و نفاق و راستی و دروغ را کاملاً تشخیص می‌دهند. محبوبیت ایشان در بین مردم کاملاً مشخص می‌کند که این حرف‌ها چقدر در میان مردم بُرد دارد.