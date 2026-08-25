https://mehrnews.com/x3cTqL ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ کد مطلب 6927852 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و هشتمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و هشتمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 147 MB کد مطلب 6927852 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود موج ۱۷۸ تجمعات شبانه مردم؛ خونخواهی مردم رشت در میدان ادامه دارد اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود پیام مردم دیار گروس از تجمعات شبانه در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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