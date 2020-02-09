به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب «آن مرد با باران می‌آید» نوشته وجیهه علی اکبری سامانی صبح امروز یکشنبه ۲۰ بهمن‌ در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم عطارزاده معاون مؤسسه فرهنگی انقلاب اسلامی در سخنانی با تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: یقیناً شناخت اندیشه حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مجتهدی مبرز، فقهی و به روز، قرآن پژوه، شجاع و با تدبیر می‌طلبد تا اندیشه ایشان برای نسل فعلی و نیز برای ثبت در تاریخ و انتقال به نسل‌های آینده، صریح و بی‌پیرایه منتقل شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های ممتاز شخصیتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی انس با کتاب و ترویج مطالعه آن و رونق فرهنگ کتابخوانی است و در این مسیر نگارش بیش از صدها یادداشت و نیز حاشیه‌نگاری بر کتابهای مختلف را انجام داده‌اند که بخش‌هایی از آن منتشر شده است. انتشار تقریظ‌های رهبر انقلاب اسلامی بر کتاب‌های مختلف علاوه بر ترویج آثار مفید و معرفی کتاب‌ها برای جامعه هدف، می‌تواند در راستای کمک به زنده‌نگاه داشتن مفاهیم و باورها و آرمان‌های جامعه اسلامی و بازخوانی آنها به کار آید.

معاون مؤسسه فرهنگی انقلاب اسلامی در ادامه گفت: در طول سال‌های اخیر به وضوح مشاهده شده استقبال گسترده از آثاری که مورد تأیید و توجه معظم‌له قرار گرفته، بسیار بالا بوده است. چاپ‌های مکرر این کتاب‌ها و برگزاری پویش‌های مطالعاتی مختلف حول آنها توانسته جریان‌سازی مطلوبی را در فضای فرهنگی کشور حول وحوش این آثار ایجاد کند.

در بخش دیگری از این مراسم، وجیهه علی‌اکبری سامانی مؤلف کتاب گفت: من در سال ۸۹ و به دنبال فراخوان سومین دوره جشنواره داستان انقلاب اسلامی، تصمیم به نوشتن این رمان گرفتم.. رمانی در حال و هوای انقلاب و با این فکر که باید برای انقلاب اسلامی کاری انجام دهم؛ انقلابی که حداقل ارمغانش برای من به عنوان یک زن مسلمان ایرانی، احیای کرامت و عزت‌نفسی بود که سالیان سال زیر نگاه‌های ابزاری و جاذبه‌های جنسیتی از بین رفته بود. انقلابی که به ما نه به عنوان جنس دوم و بازیچه و ضعیفه که به عنوان اشرف مخلوقات و کسی که بهشت زیر پای اوست و از دامانش مردها به معراج می‌روند نگاه می‌کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی به ما جسارت اندیشیدن و خواندن و نوشتن و حضور پررنگ و مور در تمامی فعالیت‌های اجتماعی را داده است. هرچند که باید بگویم که متأسفانه این انقلاب زیر سایه جنگ تحمیلی زود هنگام و طولانی به درستی حق خود را ادا شده ندید و می‌رفت تا در معرض فراموشی نیز قرار بگیرد. من در چنین فضای فکری تصمیم گرفتم دست به قلم شوم و به اندازه بضاعتم سهمم را از هنری که داشته‌ام ادا کنم و نامم را در زمره نویسندگانی قرار دهم که از این حماسه باشکوه نوشته‌اند.

این‌نویسنده همچنین به موضوع انتخاب قهرمانان نوجوان برای داستان خود اشاره کرد و گفت: من عرصه نگارش برای نوجوانان را خالی دیدم و نوجوانان بیشماری را می‌دیدم که هیچ شناخت و ذهنیتی نسبت به دهه‌های قبل و پیش از خود نداشتند. من برای نوشتن این اثر ۹ ماه پژوهش کردم و به اندازه نیمی از این زمان را هم برای نگارش صرف کرم. بخت یارم بود که رمان در سومین دوره جشنواره داستان انقلاب اسلامی برگزیده شد و در میان مخاطبانش دیده شد.

سامانی ادامه داد: پس از ۲۳ سال قلم‌زدن تازه متوجه می‌شوم کلمات چقدر در بیان احساسات عاجز هستند و واژه‌ها چقدر در توصیف شور و اشتیاق امروزم حقیرند. من با همه سرمایه و بضاعتم بی هیچ ادعایی امروز اینجا ایستاده‌ام و به تماشای اتفاقی نشسته‌ام که هیچ کداممان قدر واقعی آن را نمی‌دانیم و حقش را ادا نکرده‌ایم. امروز تنها دلخوشم که نامم در زمره دوستداران و خریداران یوسف زمان ثبت و ضبط شود که همه معتقدیم و منتظر که فرجش به انقلاب شکوهمندمان متصل شود.

در بخش بعدی این‌مراسم حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری امام جمعه موقت تهران گفت: من شخصاً از خانم سامانی متشکرم که این رمان را خلق کرد و ما را به حال و هوای دوره مدرسه برد و حکایت‌هایی از زندگی نسل ما در نوجوانی را طی سال‌های ۵۷ و ۵۸ را نقل کرد. حکایت‌هایی از نسلی که خیلی زود بزرگ شد و سعادتمندی‌اش تماشای ایرانی پرشور و نشاط و متفکر بود که با سعادتمندی‌اش تعلق خاطر دینی و عشق به امام راحل بود.

وی افزود: نویسنده این اثر به سراغ موضوعی رفته است که کمتر در ادبیات داستانی ما به آن پرداخته شده است. این موضوع نقش دانش‌آموزان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی است. این روایت انصافاً خواندنی از آب درآمده است. هم اختصار را رعایت کرده است و هم پردازش شخصیتی خوبی دارد. هم رویکردی محققانه دارد و هم سعی کرده چیزی را از قلم نیاندازد. نویسنده اثر در واقع به نوعی به منبت‌کاری در روایت خود دست زده است و اثری با سه محور خانواده، مدرسه و مسجد خلق کرده است. نویسنده طلایه‌داری روحانیت و نهاد دین و جریان مردمی را خیلی خوب نشان داده است و در کنار آن روایت جذابی از شخصیت‌های پر شور و پر از شیطنت نوجوان بازگو می‌کند.