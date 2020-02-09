قیس الخزعلی: آمریکا در پیامی غیرعلنی خروج از خاک عراق را وعده داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، «قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق گفت که آمریکا در یک پیام غیر علنی به دولت بغداد تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام کرده است.

الخزعلی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «العهد» عراق که بخشی از آن دیروز منتشر شد، گفت: «طرف آمریکایی در پاسخ به درخواست عراق برای خروج نیروهای خود در نامه‌ای غیرعلنی اعلام آمادگی کرد که ظرف یک سال و نیم آینده نیروهایش را از این کشور خارج کند».

دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق با اشاره به اینکه «تصمیم آمریکا تابع منافع اسرائیل است»، خاطرنشان کرد که طرف عراقی به این وعده آمریکایی‌ها اعتماد نکرده است.

الخزعلی بار دیگر خواستار خروج فوری و بدون معطلی نیروهای آمریکایی از عراق شد و گفت: «شرطی پیش روی محمد توفیق علاوی مأمور تشکیل کابینه عراق قرار گرفته درباره اینکه برای تضمین خروج آمریکایی‌ها اقدام کند و این شرط شرط ملت عراق و هر شخصی است».

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق در بخشی دیگر از گفت که «ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس زیانی راهبردی برای آمریکا بود و زیان‌های آمریکا از زمان این ترور آغاز شده است».

قیس الخزعلی در این گفتگویی تلویزیونی افزود: «این ترور آغاز پایان حضور نظامی آمریکا در عراق است که با تصمیم پارلمان در این خصوص آغاز شده است».

دبیر کل عصائب اهل الحق عراق در بخشی از مصاحبه با شبکه «العهد» که دیروز منتشر شد، گفت: من اعتقاد داشتم که بعد از ترور فرماندهان شهید، عراق باید واکنشی سریع و قوی نشان دهد. قرار بود واکنش نظامی علیه نیروهای آمریکا ظرف ۴۸ ساعت توسط تمام گروه‌های مقاومت انجام شود، اما ایران خواست که پاسخ عراق به جنایت ترور فرماندهان تا زمان واکنش نظامی این کشور به تعویق بیفتد».

وی ادامه داد: «پاسخ مقاومت عراق تا جمعه بعد از ترور شهیدان سلیمانی و مهدی به تعویق افتاد، اما گفتگوهای داخلی باعث موکول شدن این پاسخ به زمانی دیگر شد. رایزنی‌ها به اینجا رسید که به اقدامات سیاسی و مردمی علیه نیروهای آمریکایی مجال داده شود و تظاهرات عظیم بغداد ثمره این توافق بود».

الخزعلی با مهم دانستن یکپارچگی مواضع افزود: «گزینه نظامی علیه نیروهای آمریکایی همچنان پابرجاست».

شایان ذکر است که پارلمان عراق دو ماه پیش و به دنبال ترور سردار قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد طرح خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق را تصویب کرد.