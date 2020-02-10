حیدر مطاعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسدود شدن آزادراه تبریز-زنجان در اثر کولاک روز گذشته (یکشنبه ۲۰ بهمن) گفت: این آزادراه روز گذشته از ساعت ۱۷:۳۰ باز شد که البته تا قبل از ظهر این محور باز شده بود ولی در پی جلسه‌ای که با پلیس راهور داشتیم به دلیل کولاک قرار شد این محور ۱۷:۳۰ بازگشایی شود. در حال حاضر نیز تردد برقرار است ولی صرفاً با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی افزود: سطح آزادراه زنجان-تبریز با غشای یک سانتیمتری از یخ پوشیده و سبب شده تا تردد بسیار کم باشد.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: علی رغم آنکه در سطح جاده شن و نمک پاشی کرده‌ایم ولی بدون زنجیر امکان تردد نیست چون دمای هوا تا ۲۰ درجه زیر صفر برآورد می‌شود که در این دما، نمک پاشی اثری ندارد و صرفاً با زنجیر چرخ می‌توان در این وضعیت رانندگی کرد.

مطاعی یادآور شد: تردد در این آزادراه و چند محور دیگر در شمال غرب کشور در دو سه روز اخیر به خیر گذشت چون ممکن بود هر لحظه اتفاق بدی بیفتد بارش برف کم بود ولی کولاک شدت زیادی داشت.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه، در سه روز آینده وضعیت راه‌های شمالی بسیار نامناسب خواهد بود اگرچه در سراسر کشور در جاده‌ها بارش برف خواهیم داشت، اما در محورهای استان‌های شمالی به دلیل سرما و برودت هوا، وضعیت بدتر خواهیم داشت. محور انزلی به آستارا در حال حاضر از برف پوشیده شده است.

وی با تأکید بر اینکه به مسافران توصیه می‌کنیم که در تعطیلات پیش رو به استان‌های شمالی سفر نکنند، تصریح کرد: احتمال ریزش بهمن بسیار زیاد است که احتمال راه بندان را افزایش می‌دهد. برودت هوا پس از بارش برف در برخی روستاهای مازندران بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی به ۲۵ درجه زیر صفر می‌رسد که امکان زندگی را نیز سلب خواهد کرد.

معاون سازمان راهداری اظهار داشت: به مسافران توصیه می‌کنیم به دلیل این بارش سنگین اگر قصد سفر در تعطیلات هفته جاری را دارند، با باک پُر و زنجیر چرخ به سفر بروند؛ چون احتمال قیچی کردن جاده توسط کامیون‌ها بسیار زیاد است که در پی آن، چند ساعت راه بندان برای خودروهای پشت سر ایجاد می‌شود؛ جابه جایی کامیون‌هایی که جاده را قیچی می‌کنند، بسیار سخت‌تر از خودروهای سواری است و خودروهای پشت سر می‌بایست ساعت‌ها روشن باشند تا بخاری آنها کار کند.

وی با اشاره به محورهایی که ترافیک سنگین است مانند زنجان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، مازندران، گیلان، کردستان و اردبیل گفت: قرار است خودروهای راهداری برای امدادرسانی به محورهای شمالی منتقل شوند چون پیش بینی بارش ۷۰ سانتیمتر تا یک متر برف در محورهای گیلان و مازندران از سوی هواشناسی به راهداری اعلام شده است.