برگزاری نشست‌ کتابخوان با موضوع اقتصادی و رونق تولید در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی صبح دوشنبه در نشست تخصصی رونق تولید ۲ که با حضور فعالان اقتصادی استان همدان برگزار شد، عنوان کرد: در راستای تفاهم نامه اداره کل کتابخانه‌های عمومی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان سلسله نشست‌های کتابخوانی با موضوعات اقتصادی به ویژه رونق تولید برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه هدف از این نشست ایجاد ارتباط و هم افزایی بین دستگاهی فرهنگی با محوریت کتاب و مجموعه بخش خصوصی است، افزود: امروز دومین نشست کتابخوانی با موضوع رونق تولید در همدان برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه هدف از این نشست‌ها کسب تجربه و یادگیری و البته مطالعه کتاب است، تصریح کرد: کتاب‌هایی که در این نشست‌ها معرفی می‌شود، تجربیات کاری است که دیگران را نیز به مطالعه تشویق می‌کند.

زارعی با بیان اینکه فعالان اقتصادی موفق در کتاب‌های خود به نیروی انسانی تأکید ویژه‌ای دارند، ادامه داد: بدون تردید روند مستمر مطالعه و کتابخوانی به انجام دقیق‌تر، چابک‌تر و بهتر امور در واحدهای تولیدی منجر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از تجربیات در محیط‌های کاری به دست می‌آید، عنوان کرد: ترکیب مطالعه و تجربه افراد را صاحب دانش می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه فرهنگ سازمانی خوب همراه با تحقیق و مطالعه پیش می‌رود، گفت: امروز در کتابخانه‌های عمومی نیز شاهد تجربیاتی هستیم که بر پویا سازی، و نیروی جوان و خلاق در پیشبرد بهتر امور تأکید دارد.

وی با اشاره به اینکه باید از طریق نوشتن و پویش‌های فضای مجازی تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم، افزود: این اتفاق باعث تسریع در امور و بهبود خدمات و تولیدات می‌شود.

نگاه جامعه به مطالعه باید دگرگون شود

رئیس هیئت مدیره انجمن کتابخانه‌ساز استان همدان نیز در ابتدای سخنان خود به معرفی این انجمن پرداخت و تصریح کرد: انجمن خیرین کتابخانه‌ساز، مجموعه جوانی است که حدود ۷ سال سن دارد و در مرکز استان و ۴ شهرستان فعال است.

محمدهادی ضرابی با بیان اینکه در باقی شهرستان‌های استان همدان این انجمن غیر فعال و یا نیمه فعال است، ادامه داد: امید است در آینده نزدیک انجمن‌های نیمه فعال و غیر فعال وارد عرصه فعالیت شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن کتابخانه‌ساز استان همدان عنوان کرد: در آینده نزدیک نام انجمن خیرین کتابخانه ساز به انجمن ترویج کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌سازی تغییر خواهد کرد.

ضرابی گفت: بخش اعظم نیروهای این انجمن به امر کتابخوانی توجه خواهند داشت و به دنبال آنند که به موازات آن به کتابخانه سازی نیز توجه شود.

وی با تأکید بر اینکه خیلی باید تلاش کنیم تا دیدگاه جامعه را نسبت به کتاب و کتابخوانی دگرگون کنیم، اظهار کرد: این نوع نشست‌ها تا حدودی می‌تواند به اصلاح این دیدگاه کمک کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن کتابخانه‌ساز استان همدان تصریح کرد: اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و در کنار آن انجمن خیرین کتابخانه‌ساز باید این باور را در جامعه همدان ایجاد کنند چراکه همانطور که به آب، هوا، تکنولوژی، صنعت، بازرگانی نیاز داریم به کتاب و کتابخوانی نیز محتاجیم و در غیر این صورت دسترسی به اهداف والا و تعریف شده بسیار سخت خواهد بود.