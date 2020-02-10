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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶

معاون کمیته امداد استان سمنان:

۱۷۰۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی در استان سمنان پرداخت‌شد

۱۷۰۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی در استان سمنان پرداخت‌شد

سمنان - معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه یک هزار فقره تسهیلات اشتغال‌زایی در این نهاد پرداخت‌شده است، گفت: ۵۴ درصد این فعالیت‌های اشتغال در حوزه روستاها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان بابیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری یک هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی در کمیته امداد پرداخت‌شده است، گفت: یکی از اهداف کمیته امداد توانمندسازی مددجویان و ایجاد اشتغال است لذا این تسهیلات بر همین اساس به آن‌ها پرداخت شد.

وی بابیان اینکه طی بازه مذکور سه هزار و ۷۷۷ خدمت اشتغال به مددجویان ارائه‌شده است، افزود: از این میزان ۴۹ درصد از اشتغال ایجادشده ویژه مددجویان و ۵۱ درصد برای نیازمندان مستعد اشتغال دارای محرومیت به مرحله اجرا درآمده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه خدمات ارائه‌شده حوزه اشتغال ۳۳ درصد خانم و ۶۷ درصد مرد را شامل می‌شود، ابراز داشت: طی سال جاری شش هزار و ۸۵۹ درخواست اشتغال به کمیته امداد استان ارائه‌شده است.

خدابنده بابیان اینکه برای کمک به اشتغال مددجویان کانون خیران اشتغال راه‌اندازی و سعی در ارائه مشاوره‌های لازم به افراد جویای کارشده است، تصریح کرد: ۵۴ درصد این فعالیت‌های اشتغال در حوزه روستاهای استان سمنان صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه طی سال جاری دو برابر متقاضی اشتغال در کمیته امداد ثبت‌شده است، افزود: رویدادهای مختلف استارتاپی، طرح‌های دانش‌بنیان، توجه به انتخاب رشته دانش آموزان و بهره‌گیری از اردوگاه با همکاری معاونت فرهنگی اجرایی شده است.

کد مطلب 4849292

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