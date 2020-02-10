به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان بابیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری یک هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی در کمیته امداد پرداختشده است، گفت: یکی از اهداف کمیته امداد توانمندسازی مددجویان و ایجاد اشتغال است لذا این تسهیلات بر همین اساس به آنها پرداخت شد.
وی بابیان اینکه طی بازه مذکور سه هزار و ۷۷۷ خدمت اشتغال به مددجویان ارائهشده است، افزود: از این میزان ۴۹ درصد از اشتغال ایجادشده ویژه مددجویان و ۵۱ درصد برای نیازمندان مستعد اشتغال دارای محرومیت به مرحله اجرا درآمده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه خدمات ارائهشده حوزه اشتغال ۳۳ درصد خانم و ۶۷ درصد مرد را شامل میشود، ابراز داشت: طی سال جاری شش هزار و ۸۵۹ درخواست اشتغال به کمیته امداد استان ارائهشده است.
خدابنده بابیان اینکه برای کمک به اشتغال مددجویان کانون خیران اشتغال راهاندازی و سعی در ارائه مشاورههای لازم به افراد جویای کارشده است، تصریح کرد: ۵۴ درصد این فعالیتهای اشتغال در حوزه روستاهای استان سمنان صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه طی سال جاری دو برابر متقاضی اشتغال در کمیته امداد ثبتشده است، افزود: رویدادهای مختلف استارتاپی، طرحهای دانشبنیان، توجه به انتخاب رشته دانش آموزان و بهرهگیری از اردوگاه با همکاری معاونت فرهنگی اجرایی شده است.
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