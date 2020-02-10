پنج فیلم برتر آرای مردمی تا نهمین روزجشنواره فجر۳۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم، نتیجه شمارش آرای فیلمهای نمایش داده شده در روز نهم جشنواره فیلم فجر ۲۰ بهمن ماه توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.
فیلمهای «آبادان یازده ۶۰»، «شنای پروانه»، «مغز استخوان»، «درخت گردو» و «روز صفر» ۵ فیلم برتر آرای تماشاگران سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر تا روز ۲۰ بهمن ماه اعلام شده است.
فهرست فیلمها بدون اولویت است.
به گفته مسئول بخش آرای مردمی سی و هشتمین دوره جشنواره فیلمفجر، در ثبت آرای مردمی از شب هشتم جشنواره به بعد ۵ فیلم که امتیاز بالاتری از ۲۲ فیلم را از آن خود کرده، معرفی میشوند و در پایان جشنواره فیلم فجر، از میان ۲۲ فیلم، فیلمیکه بیشترین آرای مردمی را از آن خود کرده است، به عنوانبهترین فیلم از نگاه تماشاگران اعلامخواهد شد.
بر اساس این روال، سانسهای فوقالعاده محاسبه نمیشود و دیگر هیچ فیلمی به این ۲۲ فیلم اضافه نخواهد شد.
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