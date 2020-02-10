۴۰ میلیارد ریال طرح عمرانی، خدماتی در مرند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۶ کلاسه شهید خلفی شهر کشکسرای به مساحت ۲۲۰۰ با زیر بنای ۴۵۰ متر مربع امروز با مشارکت مجمع خیرین مدرسه ساز کشکسرای و اداره کل نوسازی استان آذربایجان شرقی با اعتبار کل ۱۵ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین آموزشگاه صنایع دستی با عنوان «خانه سبد» با هزینه ۵ میلیارد ریال با مشارکت آموزش و پرورش و شورای بخش کشکسرای افتتاح شد.

آزمایشگاه تشخیص طبی شهر کشکسرای با هزینه ۲۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی یکی دیگر از طرح‌هایی بود که در دهه فجر در شهرستان مرند افتتاح شد.

همچنین معاون استاندار آذربایجان شرقی در مراسم میز خدمت که در مسجد جامع شهر کشکسرای برگزار شد، ضمن تبریک دهه فجر ابراز داشت: سفره‌های انقلاب بدون نام شهدا ارزش و جایگاهی ندارد و باید یاد و نام شهدای گرانقدر را زنده نگه داریم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات مطرح شده از طرف اهالی گفت: در مورد مشکل جاده ترانزیتی که توسط اهالی مطرح شد این موضوع در جلسه شورای ترافیک شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و در حال مطالعه برای انجام کار کارشناسی هستیم.

وی گفت: کل آسفالت ریزی و زیرسازی جاده در دست پیمانکار است و با مناسب شدن شرایط آب و هوایی اقدام خواهند کرد.

وی افزود: برای معرفی بهتر و متمایز کردن کشکسرای مرند، باید به ورودی شهر توجه شود و با نصب المان‌های مخصوص آن شهر حس و حال و هوای تازه ای به مسافران در بدو ورود داده شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه شهر کشکسرای پتانسیل و قابلیت‌های ویژه ای برای توسعه دارد، گفت: با بررسی‌های صورت گرفته و مراجعه هیأتی از وزارت کشور، کشکسرای در آینده نزدیک به بخش تبدیل خواهد شد که این کار توسط فرمانداری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: کشکسرای استعداد لازم را برای بخش شدن دارد و منتظر تصویب و ابلاغ از سوی هیأت دولت هستیم که با نهایی شدن موضوع شاهد توسعه خوبی در شهر کشکسرای خواهیم بود.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به ۳ اقدام اساسی در شهرستان و محدوده بخش کشکسرای گفت: از جمله اقدامات اساسی ایجاد پارک لجستیک در منطقه کشکسرای است، وجود ۱۰ هزار دستگاه کشنده با گردش مالی ۳۰۰ میلیارد تومان احداث این پارک ضروری می‌باشد که مطالعات لازم نیز صورت گرفته است، برای احداث این پارک به دنبال سرمایه گذار هستیم و برخی مذاکرات هم انجام شده است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه از احداث مزرعه نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: مزرعه نیروگاه خورشیدی در یکی از مناطق بکر بخش کشکشرای در نظر گرفته شده و مقدمات لازم انجام شده است.

گرشاسبی با بیان اینکه وجود شهرک‌های صنعتی سرمایه بزرگی برای آن منطقه است، عنوان کرد: با راه اندازی شهرک صنعتی شماره ۲ که خود ثروت بزرگی است تمام زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری کاملاً فراهم شده است که باید حمایت شود و صنایع خود را به سمت این شهرک هدایت کنیم.

فرماندار شهرستان ویژه مرند با اشاره به اینکه کشکسرای توجیه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد، تصریح کرد: باید با وحدت و همدلی به توسعه شهر توجه کنیم و علاوه بر جذب سرمایه گذار خود نیز اقدام به سرمایه گذاری کنیم، باید باور و فرهنگ خود را نسبت به توسعه تغییر دهیم و داشته‌هایمان را برای شهر بیاوریم.