ترامپ بدنبال افزایش بودجه مقابله با چین و روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد داده که در بودجه سال ۲۰۲۱ کمک‌های خارجی واشنگتن کاهش یافته و در عین حال بودجه مقابله با روسیه و چین افزایش یابد.

ترامپ سال گذشته پیشنهاد داده بود کمک‌های خارجی کاهش یابد اما کنگره بشدت با آن مخالفت کرده بود.

قرار است بودجه پیشنهادی ترامپ امروز دوشنبه منتشر شود. ترامپ به دنبال آن است که کمک‌های خارجی آمریکا ۲۱ درصد کاهش یابد.

مقام‌های دولت آمریکا به رویترز گفتند که ترامپ در لایحه بودجه پیشنهاد خواهد داد که بودجه «شرکت بین‌المللی تأمین بودجه توسعه‌ای آمریکا» (DFC) به ۷۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.