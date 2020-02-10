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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۸

ترامپ بدنبال افزایش بودجه مقابله با چین و روسیه است

ترامپ بدنبال افزایش بودجه مقابله با چین و روسیه است

به گفته مقامات آمریکایی «ترامپ» در بودجه ۲۰۲۱ بدنبال افزایش بودجه مقابله با روسیه و چین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد داده که در بودجه سال ۲۰۲۱ کمک‌های خارجی واشنگتن کاهش یافته و در عین حال بودجه مقابله با روسیه و چین افزایش یابد.

ترامپ سال گذشته پیشنهاد داده بود کمک‌های خارجی کاهش یابد اما کنگره بشدت با آن مخالفت کرده بود.

قرار است بودجه پیشنهادی ترامپ امروز دوشنبه منتشر شود. ترامپ به دنبال آن است که کمک‌های خارجی آمریکا ۲۱ درصد کاهش یابد.

مقام‌های دولت آمریکا به رویترز گفتند که ترامپ در لایحه بودجه پیشنهاد خواهد داد که بودجه «شرکت بین‌المللی تأمین بودجه توسعه‌ای آمریکا» (DFC) به ۷۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

کد مطلب 4849443
عبدالحمید بیاتی

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