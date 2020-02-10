میدان آزادی میزبان بیت شهید سلیمانی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به برنامه ریزی ها برای راهپیمایی ۲۲ بهمن، به برنامه صبح و گفت وگو اعلام کرد: فردا روزی تاریخی خواهد بود و اولین ۲۲ بهمنی است که در گام دوم انقلاب برگزار می‌شود که مقارن با چهلمین روز شهادت سردار دلهاست.

وی افزود: یقیناً فردا جلوه‌های تاریخی در ۲۲ بهمن رقم خواهد خورد و دنیا شاهد حضور پرشکوه مردم در صحنه است.

حجت الاسلام محمودی افزود: تهران، ام القرای جهان اسلام و شاهد حضور میلیونی مردم خواهد بود.

وی با اشاره به مسیرهای ۱۲ گانه که در رسانه‌های مختلف معرفی شده است، تصریح کرد: در میدان آزادی برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده و در حقیقت میزبان بیت شهید سلیمانی خواهیم بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به بیش از ۱۵۰۰ غرفه در مسیر راهپیمایی ادامه داد: گروه‌های سرود و رزم نوازان ارتش جمهوری اسلامی و نیز مداحی آقای میثم مطیعی در میدان آزادی برگزار خواهد شد.