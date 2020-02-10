نخستین دوره جشنواره ورزشی پیشکسوتان همدان برگزار شد

روح الله وجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره ورزشی پیشکسوتان و سالمندان اظهار داشت: اولین دوره جشنواره ورزشی پیشکسوتان و سالمندان همدان در دو بخش بانوان و آقایان در سالن چند منظوره شهیدخادم برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در ۵ رشته دارت، به‌کاپ، هفت سنگ، پرتاب توپ به حلقه بسکتبال و فریزبی انجام شد.

رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به هدف از برگزاری این مسابقات گفت: این مسابقات در راستای سلامت و نشاط سالمندان و پیشکسوتان همدانی برگزار شد.

وجدی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال بیش از ۱۰۰ نفر بانوان و آقایان از این مسابقات تصمیم بر آن شد تا هر فصل یک دوره از این مسابقات را به طور مستمر برگزار کنیم تا بتوانیم قدم مثبتی در زمینه نشاط سالمندان و پیشکسوتان جامعه برداریم.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های ورزشی سازمان بیان کرد: همچنین در آینده نزدیک جشنواره «گذر خانواده» در بلوار ارم همدان با برنامه‌های فرهنگی ورزشی و جشنواره غذا برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: ورزش شهروندی (محلات)، ورزش کارمندی، ورزش قهرمانی و حضور در لیگ‌های مختلف از جمله لیگ دسته دوم فوتبال کشور از جمله برنامه‌های متعدد ورزشی این حوزه است.