حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن عامل حفظ دستاوردهای کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی به مناسبت یومالله ۲۲ بهمن به شرح زیر است؛
بسم اله الرحمن الرحیم
انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که از نشانههای وعده صدق الهی در یاری مؤمنان راستین است در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی آزادی بخش و تعالی آفرین خود قرار دارد. این نهضت به رهبری حکیم فرزانه، فقیه و عارف یگانه حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و با مجاهدت مردم مسلمان و عدالتخواه ایران بزرگ بر ظلم و استبداد رژیم ستمشاهی پایان داد و نویدبخش زمینهسازی تحقق وعده انبیا و اولیا الهی در برپایی حاکمیت مستضعفان تاریخ گردید.
سرمایه اصلی این نهضت اتکا به امر الهی در اقامه عدل و ایمان مردم و جانفشانی آنها در مسیر تحقق این هدف والا بوده است.
ایران اسلامی اکنون با رهبری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب، زحمات مسئولان کشور و همدلی مردم عزیز در اوج عزت و اقتدار با عبور از دوران پر مشقت مبارزه و جنگ تحمیلی و نیز تحریمهای ظالمانه قرار دارد و اهداف بلند سعادت و استقلال را دنبال میکند. استقلال و آزادی ایران دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی و حاصل رنجهای مردم این سرزمین در پناه باور به وعده یاری خداوند است. این نعمت بیبدیل شایسته پاس داشت و گرامیداشت و لایق قدر دانی و ارج نهادن است.
حضور در راهپیمایی مردمی بیستودوم بهمن ماه گامی بزرگ در استمرار دستاوردهای ایران است. امسال این مراسم با چهلمین روز درگذشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش همزمان گشته است. این تلاقی معنادار بر این واقعیت تاکید میکند که یگانه راه عزت و سربلندی ایران همانا مقاومت و ایستادگی است و آنچه آمریکا را شکست خواهد داد و دشمنی او را بیاثر میکند تکیه بر مقاومت است. گرامی باد یاد این شهدای عزیز که کوههای استوار ایمان و جهاد بودند و حصن امن امنیت ایران اسلامی بر اراده مستحکم آنان تکیه دارد. بار دیگر در این روز بزرگ اوج عظمت ملت شریف ایران به نمایش گذاشته خواهد شد و همدلی و وحدت کلمه ایرانیان را همه جهان به نظاره خواهد نشست. ملت ما با حضور در این اجتماع عظیم بار دیگر صبر و شکر خود را به نمایش خواهد گذاشت.
این حضور ارزشمند مقدمه حضور با اهمیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود و طمعورزان کجاندیش را دلسرد خواهد کرد.
همکاران، اعضا و داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر خدمت رسانی به راهپیمایان عزیز در این مراسم باشکوه شرکت خواهند کرد و براستواریشان در مسیر امام و تبیعیت از رهبر معظم انقلاب تاکید خواهند کرد.
عبدالحسین معزی
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هلال احمر
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