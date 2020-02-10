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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۵۲

اسنوکر باز خوزستان در رقابت‌های آزاد ولز حضور دارد

اسنوکر باز خوزستان در رقابت‌های آزاد ولز حضور دارد

اهواز- اسنوکر باز استان خوزستان در بخش حرفه‌ای‌ها رقابت‌های اسنوکر آزاد ولز مقابل حریفان خود قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های اسنوکر آزاد ولز در بخش «حرفه‌ای‌ها» از فردا آغاز می‌شود که حسین وفایی نفر سی و نهم رنکینگ اسنوکر حرفه‌ای‌ها در اولین گام به مصاف ایگور فیگواردو نفر صد و دهم رنکینگ از کشور برزیل می‌رود.

سهیل واحدی نماینده کشورمان در این رقابت‌ها است.

در مرحله نخست این مسابقات ۱۲۸ بازیکن حضور دارند و قهرمان این رقابت‌ها مبلغ هفتاد هزار یورو جایزه خواهد گرفت.

نیل رابرتسون مرد شماره ۲ رنکینگ اسنوکر حرفه‌ای‌های جهان از کشور استرالیا مدافع قهرمانی این مسابقات بشمار می‌رود.

گفتنی است که مسابقات آزاد ولز جزو رنکینگ جهانی محسوب می‌شود.

کد مطلب 4849939

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