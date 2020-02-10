به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای اسنوکر آزاد ولز در بخش «حرفهایها» از فردا آغاز میشود که حسین وفایی نفر سی و نهم رنکینگ اسنوکر حرفهایها در اولین گام به مصاف ایگور فیگواردو نفر صد و دهم رنکینگ از کشور برزیل میرود.
سهیل واحدی نماینده کشورمان در این رقابتها است.
در مرحله نخست این مسابقات ۱۲۸ بازیکن حضور دارند و قهرمان این رقابتها مبلغ هفتاد هزار یورو جایزه خواهد گرفت.
نیل رابرتسون مرد شماره ۲ رنکینگ اسنوکر حرفهایهای جهان از کشور استرالیا مدافع قهرمانی این مسابقات بشمار میرود.
گفتنی است که مسابقات آزاد ولز جزو رنکینگ جهانی محسوب میشود.
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