به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره گزارش داد: در حالی که اخباری درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی در عراق مخابره می‌شود اما وزارت دفاع عراق این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

الجزیره اعلام کرد: در حالی که علی الغانمی نماینده پارلمان عراق از شروع خروج نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی و محدود کردن حضور خود در دو پایگاه در الانبار و اربیل خبر داده است؛ اما تحسین الخفاجی سخنگوی وزارت دفاع عراق این اخبار را رد کرد.

الخفاجی گفت: نیروهای آمریکایی از هیچ پایگاهی خارج نشده اند. عقب نشینی آمریکاییها با هماهنگی دولت عراق خواهد بود.

وی در عین حال بیان کرد: آمریکا از شمار نیروهای خود در برخی پایگاه‌ها کاسته است.

الخفاجی همچنین افزود: آلمان، فرانسه و استرالیا طرح خود برای خروج نیروهایشان را مشخص نکرده اند و به دولت عراق جدولی برای خروج نیروهای خود نداده اند.