به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره گزارش داد: در حالی که اخباری درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی در عراق مخابره میشود اما وزارت دفاع عراق این گزارشها را تکذیب کرد.
الجزیره اعلام کرد: در حالی که علی الغانمی نماینده پارلمان عراق از شروع خروج نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی و محدود کردن حضور خود در دو پایگاه در الانبار و اربیل خبر داده است؛ اما تحسین الخفاجی سخنگوی وزارت دفاع عراق این اخبار را رد کرد.
الخفاجی گفت: نیروهای آمریکایی از هیچ پایگاهی خارج نشده اند. عقب نشینی آمریکاییها با هماهنگی دولت عراق خواهد بود.
وی در عین حال بیان کرد: آمریکا از شمار نیروهای خود در برخی پایگاهها کاسته است.
الخفاجی همچنین افزود: آلمان، فرانسه و استرالیا طرح خود برای خروج نیروهایشان را مشخص نکرده اند و به دولت عراق جدولی برای خروج نیروهای خود نداده اند.
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