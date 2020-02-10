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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۴۲

الجزیره بررسی کرد؛

آیا نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی در عراق عقب نشسته‌اند؟

آیا نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی در عراق عقب نشسته‌اند؟

الجزیره گزارش داد: در حالی که اخباری درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی در عراق مخابره می‌شود اما وزارت دفاع عراق این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره گزارش داد: در حالی که اخباری درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی در عراق مخابره می‌شود اما وزارت دفاع عراق این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

الجزیره اعلام کرد: در حالی که علی الغانمی نماینده پارلمان عراق از شروع خروج نظامیان آمریکایی از ۱۵ پایگاه نظامی و محدود کردن حضور خود در دو پایگاه در الانبار و اربیل خبر داده است؛ اما تحسین الخفاجی سخنگوی وزارت دفاع عراق این اخبار را رد کرد.

الخفاجی گفت: نیروهای آمریکایی از هیچ پایگاهی خارج نشده اند. عقب نشینی آمریکاییها با هماهنگی دولت عراق خواهد بود.

وی در عین حال بیان کرد: آمریکا از شمار نیروهای خود در برخی پایگاه‌ها کاسته است.

الخفاجی همچنین افزود: آلمان، فرانسه و استرالیا طرح خود برای خروج نیروهایشان را مشخص نکرده اند و به دولت عراق جدولی برای خروج نیروهای خود نداده اند.

کد مطلب 4849970

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