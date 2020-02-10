‌ اکسون در قم شکست خورد/ پیروزی مهرام و پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و ششم و پایانی مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز دوشنبه در اصفهان تیم ذوب آهن در دیداری نزدیک برابر شورا و شهرداری قزوین به برتری دست یافت.
پتروشیمی بندر امام نیز که به بندرعباس سفر کرده بود موفق شد تنها با ۶ اختلاف امتیاز میزبان خود را شکست دهد.
در این هفته از مسابقات شیمیدر قم در دیدارخانگی برابر اکسون تهران به برتری دست یافت و مهرام نیز در شهرکرد صاحب پیروزی شد.
نتایج دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:
* شیمیدر قم ۷۰- اکسون تهران ۶۵
* شهرداری بندرعباس ۷۳- پتروشیمی بندر امام ۷۹
* ذوب آهن اصفهان ۷۴- شورا و شهرداری قزوین ۷۱
* رعد پدافند هوایی شهر کرد ۴۹- مهرام تهران ۶۳
* آویژه صنعت مشهد ۸۱ - مس کرمان ۵۰
* نفت آبادان ۶۱ – شهرداری گرگان ۷۰
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