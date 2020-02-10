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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۴۴

‌ هفته بیست و ششم لیگ بسکتبال؛

‌ اکسون در قم شکست خورد/ پیروزی مهرام و پتروشیمی

‌ اکسون در قم شکست خورد/ پیروزی مهرام و پتروشیمی

‌ هفته پایانی مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال با برتری تیم های شیمیدر، پتروشیمی، ذوب آهن، مهرام و آویژه صنعت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و ششم و پایانی مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز دوشنبه در اصفهان تیم ذوب آهن در دیداری نزدیک برابر شورا و شهرداری قزوین به برتری دست یافت.

پتروشیمی بندر امام نیز که به بندرعباس سفر کرده بود موفق شد تنها با ۶ اختلاف امتیاز میزبان خود را شکست دهد.

در این هفته از مسابقات شیمیدر قم در دیدارخانگی برابر اکسون تهران به برتری دست یافت و مهرام نیز در شهرکرد صاحب پیروزی شد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:

* شیمیدر قم ۷۰- اکسون تهران ۶۵

* شهرداری بندرعباس ۷۳- پتروشیمی بندر امام ۷۹

* ذوب آهن اصفهان ۷۴- شورا و شهرداری قزوین ۷۱

* رعد پدافند هوایی شهر کرد ۴۹- مهرام تهران ۶۳

* آویژه صنعت مشهد ۸۱ - مس کرمان ۵۰

* نفت آبادان ۶۱ – شهرداری گرگان ۷۰

کد مطلب 4850021
زینب حاجی حسینی

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