استقلال یک - الشرطه عراق یک/استارت ایران با تساوی در لیگ قهرمانان

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین هفته از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ امروز دوشنبه و در گروه A، تیم استقلال ایران میهمان الشرطه عراق بود که این مسابقه با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید.

در این بازی که از ساعت ۱۸ و در ورزشگاه «فرانسوا حریری» اربیل آغاز شد، حُسام کاظم (۲۴ - گل به خودی) برای استقلال و علی فایز (۴۷ - پنالتی) برای الشرطه گلزنی کردند.

استقلال این بازی را با انجام تغییرات زیادی در ترکیبش نسبت به مسابقات قبل آغاز کرد. سید حسین حسینی، محمد دانشگر، نیکولای بودوروف، شاهین طاهرخانی (۸۳ - زکریا مرادی)، میلاد زکی پور، وریا غفوری، علی کریمی، مسعود ریگی،آرش رضاوند، مهدی قائدی (۳۵ - مرتضی تبریزی) و ارسلان مطهری بازیکنان استقلال در این مسابقه بودند. نفراتی مثل روزبه چشمی، میلیچ و فرشید باقری در این مسابقه نیمکت نشین بودند.

دقایق ابتدایی این مسابقه به دلیل کیفیت پایین زمین چمن، اشتباهات متوالی بازیکنان را در پاسکاری به دنبال داشت. تیم الشرطه در دقیقه ۱۸ این فرصت را داشت که روی اشتباه مدافعان استقلال توسط نبیل صلاح به گل برسد که شوت این بازیکن توسط حسین حسینی دروازه بان آبی ها دفع شد.

تیم استقلال اوایل نیمه نخست توانست به گل برسد. حرکت میلاد زکی پور از سمت چپ تیم استقلال در دقیقه ۲۴ و پاسِ درعرض این بازیکن توسط حُسام کاظم مدافع الشرطه به اشتباه وارد دروازه تیم عراقی شد.

اتفاق نگران کننده برای فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در دقیقه ۳۲ افتاد. مهدی قائدی مهاجم آماده آبی پوشان دچار مصدومیت شد و مجیدی مجبور شد مرتضی تبریزی را در دقیقه ۳۵ به جای قائدی وارد زمین کند.

بازی در نیمه دوم با شوک داور به تیم استقلال آغاز شد. در همان دقیقه نخست از نیمه دوم احمد الفیصل داور اردنی به سود تیم الشرطه اعلام پنالتی کرد. این پنالتی در دقیقه ۴۷ توسط علی فایز به گل تساوی الشرطه تبدیل شد.

استقلال که قصد داشت پیروز از زمین خارج شود بعد از دریافت گل تساوی بر شدت حملاتش افزود و موقعیت های زیادی برای جبران نتیجه روی دروازه حریف خلق کرد اما این فرصت ها به گل تبدیل نشد تا بازی با همان نتیجه تساوی یک - یک تمام شود.

استقلال با این نتیجه، در گروه اول مسابقات یک امتیازی شد. در دیگر بازی این گروه، الوحده امارات و الاهلی عربستان به مصاف هم رفته اند.

در گروه دوم این رقابت ها هم امروز تیم شهرخودرو به مصاف الهلال عربستان رفت که این مسابقه با دو گل به سود نماینده عربستان تمام شد.

پرسپولیس و سپاهان دو نماینده دیگر ایران فردا سه شنبه به ترتیب به مصاف الدحیل قطر و العین امارات می روند.