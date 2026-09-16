بازگشت سریع فولاد مبارکه فراتر از برآوردها بود

به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه حضور در فولاد مبارکه و بازدید از روند بازسازی نواحی تولید و نیروگاهی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم با قدردانی از تلاش صنعتگران این مجموعه گفت: میزان خسارتهای واردشده به فولاد مبارکه در برآوردهای اولیه قابل توجه بود، اما سرعت و شیوه بازسازی موجب شد خسارتها به حداقل برسد و زمان بازگشت واحدهای تولیدی به مدار نیز به شکل محسوسی کاهش یابد.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به بخشهای مختلف فولاد مبارکه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از آسیبها متوجه یوتیلیتیها، تأسیسات بخار و گاز و نیروگاه بود و در بخش فولادسازی نیز برخی تجهیزات و نقاط حساس مورد اصابت قرار گرفته بود و خسارتهای قابل توجهی بر مجموعه تحمیل شد.
حسینی افزود: برآورد خسارتها در آن مقطع چند میلیارد دلار بود، اما آنچه امروز در فولاد مبارکه شاهد هستیم نشان میدهد شیوه جبران خسارت و اقدامات انجامشده برای بازسازی، صرفه و اثربخشی بالایی داشته است. ارقام و سرعت بازگشت تجهیزات و کورهها به مدار تولید، به هیچ عنوان با برآوردهای اولیه قابل مقایسه نیست.
بازسازی فولاد مبارکه جلوتر از برآوردهای اولیه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روند بازسازی فولاد مبارکه را نشانهای از اراده ملی دانست و گفت: باید به صنعتگران و مدیران صنعتی کشور، بهویژه مجموعه فولاد مبارکه، خداقوت و تبریک گفت که توانستند با تلاش و اقدامات مؤثر، خسارتهای واردشده را به حداقل برسانند و زمان بازگشت واحدها به مدار تولید را کاهش دهند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تنظیم بازار فولاد گفت: تنظیم بازار از دو جنبه تحت فشار قرار داشت؛ نخست کاهش عرضه محصولات به دلیل آسیبهای واردشده به ظرفیت تولید و دوم، شیوه مدیریت بازار.
حسینی افزود: در مجموع، وقتی وضعیت فولاد را با برخی صنایع دیگر ازجمله پتروشیمی مقایسه میکنیم، شرایط در صنعت فولاد نسبتاً بهتر بوده است. البته در ماههای نخست، مشکلاتی در زمینه معاملات و کشف قیمت وجود داشت که بر میزان عرضه نیز تأثیر میگذاشت.
وی ادامه داد: در اردیبهشتماه، در جریان حضور در سازمان بورس، مشاهده شد بخشی از معاملات به دلیل کشف قیمتهای بالا لغو میشود و همین موضوع کاهش عرضه را به دنبال داشت. با پیگیریهایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس و دستگاههای مرتبط انجام شد و همچنین ورود جدی شورای اقتصاد و مجموعههای مرتبط به موضوع بورس کالا و بازار سرمایه، شرایط بهتدریج بهبود یافت.
ضرورت تقویت همزمان شریانهای تولید و تجارت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به تولید و تجارت خارجی کشور تصریح کرد: نباید از این نکته غافل شویم که تجارت خارجی کشور همچنان تحت فشار قرار دارد. به موازات تقویت شریانهای تولیدی، باید شریانهای تجاری کشور را نیز باز و تقویت کنیم.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای مختلف برای توسعه تجارت خارجی گفت: بخشی از موضوع رفع محدودیتها و محاصره تجاری، به اقدامات سخت و دیپلماسی مربوط میشود که ممکن است خارج از حیطه وظایف کمیسیون اقتصادی باشد؛ اما در بخشهایی مانند افزایش ظرفیت مرزهای زمینی و استفاده بیشتر از ظرفیت مرزهای آبی شمالی، اقداماتی است که طی ماههای اخیر دنبال شده و در برخی حوزهها نیز توفیق نسبی حاصل شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: ظرفیت بنادر و مسیرهای جنوبی کشور همچنان بیشتر است، اما باید از همه ظرفیتهای موجود برای توسعه مسیرهای تجاری استفاده کنیم. تجربه نشان داده است که به مرور زمان، توان و تجربه کشور در مواجهه با این مسائل افزایش مییابد و باید از این تجربیات برای تقویت تولید و تجارت کشور بهره گرفت.
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