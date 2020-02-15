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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۵۳

همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) ؛

دستور وزیر علوم برای جذب ۲ برابری زنان در دانشگاههای تک جنسیتی

دستور وزیر علوم برای جذب ۲ برابری زنان در دانشگاههای تک جنسیتی

رئیس مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: وزیر علوم ابلاغ کرد سهمیه جذب خواهران در فراخوانی که همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) آغاز شده است، در دانشگاه های تک جنسیتی به دو برابر افزایش یابد.

محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دستور وزیر علوم تحقیقات و فناوری و به مناسبت ولادت حضرت زهرای اطهر و روز زن به عنوان بزرگداشت مقام زن، سهمیه جذب خواهران در بیست و سومین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های تک جنسیتی دو برابر افزایش یافت و به جذب خواهران اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: وزیر علوم طی دستوری به رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ابلاغ کرد سهمیه جذب خواهران در فراخوانی که همزمان با ولادت حضرت زهرا آغاز می‌شود، در دانشگاه‌های تک جنسیتی خواهران دو برابر افزایش یابد و به جذب خواهران اختصاص پیدا کند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود: این دستور در راستای سیاست کلی وزارت علوم برای تنظیم روند افزایشی جذب اعضای هیئت علمی خواهران صورت گرفت.

وی ادامه داد: وزیر علوم در این دستور بر اعمال سیاست‌های تسهیلی در جذب خواهران به عنوان یک سیاست راهبردی وزارت علوم خصوصاً در دانشگاه‌های تک جنسیتی تاکید کرده است.

کد مطلب 4852370
زهرا سیفی

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    نظرات

    • رجب طیب IR ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
      0 0
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      این یعنی مصداق دستور احاساسی و غیر کارشناسی
    • هیات علمی IR ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
      0 0
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      خیلی از روسای دانشگاهها برای جذب شخص مورد نظرشون فراخوان می زنند و بعد از مصاحبه و در نهایت در هیات جذب دانشگاه شخص مورد نظر خودشان را جذب می کنند. شخص وزیر آیا به این موارد هم ورود می کند؟

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