نمایشگاه عکس های بدون ژانر در انزلی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد حامد غروب جمعه در حاشیه برپایی این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نمایشگاه با شعار هنر زبان مشترک کل جامعه است و با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ ایرانی و جامعه ایرانی به جهان بر پا شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه ۵۲ عکس منتخب از بین ۳۰۰ عکس به معرض نمایش عموم گذاشته شده است.

حامد با اشاره به اینکه این ۳۰۰ عکس از سال ۸۵ تاکنون گرفته شده است، ادامه داد: چادر سفید نماد زن ایرانی و فرهنگ ایرانی است و در این عکس‌ها سعی شده در قاب بندی و ترکیب بندی‌های مختلف این موضوع به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به حضور در نمایشگاه عکس ایروان در کشور ارمنستان، گفت: در تلاشیم این فرهنگ را در سراسر جهان اشاعه داده و به نمایش بگذاریم و با عکاسی علاوه بر نمایش هنرمان، فرهنگ ایرانی را بیشتر از گذشته در همه جای ایران و جهان ترویج و اشاعه داده و زن ایرانی به عنوان الگویی جهانی معرفی شود.

حامد با اشاره به فعالیت حرفه‌ای عکاسی از سال ۱۳۸۵، تاکید کرد: مهمترین اصل در هنر عکاسی، دید بصری عکاس است و نگاه متفاوتی که می‌تواند به سوژه‌هایش داشته باشد تا عکسی متفاوت‌تر از دیگران به مخاطبان ارائه کند.

وی همچنین اظهار کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرانزلی دایر بوده و تا دوم اسفند ماه ادامه دارد.