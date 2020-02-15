کارگاه آموزش فیلمنامه نویسی در کیش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کیش (موج)، دومین کارگاه از مجموع کارگاه‌های آموزش فیلمسازی خلاق به نگارش فیلمنامه اختصاص دارد که توسط فرهاد توحیدی از امروز شنبه ۲۶ بهمن آغاز و به مدت ۲ روز ادامه دارد و در تاریخ دوشنبه ۲۸ بهمن به پایان می‌رسد.

کارگاه آموزشی فیلمسازی خلاق توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم کیش (موج) برنامه ریزی و اجرایی شده است و پیش از این محمدعلی سجادی نخستین کارگاه آموزش فیلمسازی خلاق را با هدف تولید فیلم با همراهی آرش خزایی ۲ مقوله «از ایده تا اجرا» و فیلمسازی تک نفره را آموزش دادند.

فرهاد توحیدی یکی از فیلمنامه نویسان سینمای ایران است که نگارش فیلمنامه فیلم‌هایی چون «شهر موش ها»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «امکان مینا»، «۵۰ کیلوآلبالو»، «پاداش سکوت» و «پروانه هاوانا» را در کارنامه کاری خود داشته است. توحیدی دبیری چهاردهمین جشن خانه سینما و دبیری ۲ دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران را به عهده داشته است.