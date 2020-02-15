به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر ظهر شنبه در افتتاح فروشگاه زنجیره‌ای توزیع محصولات شیلاتی و آبزیان در بوشهر اظهار داشت: یکی از انتظارات مردم از مسئولان تأمین معیشت و مقابله با تورم و گرانی است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از شبکه توزیع باید به ۲۰ درصد برسد که اکنون کمتر از ۱۰ درصد است.

زرین‌فر با اشاره به فعال بودن بازار روز بوشهر از ایجاد بازارچه در نقاط مختلف شهری خبر داد و گفت: در شرایطی که دشمن از همه راه‌ها مشکلات اقتصادی در کشور افزایش داده ولی مسئولان راهکارهای لازم برای تأمین مایحتاج مردم ارائه کرده‌اند.

وی اهمیت توزیع کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مورداشاره قرار داد و بیان کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ویژگی‌های مهمی در توزیع کالا برخوردارند چرا که سیستم یکپارچگی در آن‌ها حاکم است و کالاهایی که از واحدهای تولیدی به صورت عمده خریداری می‌کنند قیمت کالاها نسبت به فروشگاه‌های دیگر ارزان‌تر عرضه می‌شود.

زرین‌فر بابیان اینکه در این فروشگاه زنجیره‌ای همه نوع کالا توزیع می‌شود خاطرنشان کرد: حداقل ۳۰ درصد فضای این فروشگاه برای توزیع آبزیان با قیمت مناسب و بخشی دیگر از این فروشگاه برای توزیع کالاهای تنظیم بازار در نظر گرفته‌شده است.

وی با قدردانی از شیلات استان بوشهر در همکاری در راه‌اندازی این فروشگاه زنجیره‌ای گفت: یکی از حرکت‌های جهادی راه‌اندازی این فروشگاه توسط بخش خصوصی در مدت کمتر از ۲ ماه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی را در اولویت برنامه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا تأمین ارز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در بخش‌های دولتی و خصوصی برای تأمین کالاهای اساسی موردتوجه قرار دارد.