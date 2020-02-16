مهمترین هدف دشمنان تزریق ناامیدی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در شورای اداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دشمنان در حال القای این هستند که نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران نا کارآمد است و یک آینده‌ای مبهم را برای مردم تبیین کنند.

وی ادامه داد: دشمنان یک جنگ رسانه‌ای عظیمی را علیه کشور ما به راه انداخته‌اند که مردم را از دولت و نظام نا امید کنند.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: متأسفانه تبلیغات منفی از سوی دشمنان علیه کشور ما بسیار زیاد است و برخی از دوستان بدون در نظر گرفتن جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمنان در جبهه آنان قلم فرسایی می‌کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های فارسی زبان از سوی سرویس‌های اطلاعاتی تحلیل دریافت می‌کنند و آنان سعی در نا امیدی کردن مردم دارند.

امیری با بیان اینکه دشمنان در حال القای این هستند که دولت نا کارآمد است گفت: اگر بخواهیم بدانیم که توفیقات این دولت چقدر بوده باید به گذشته رجوع کنیم که دولت تدبیر و امید در چه شرایطی روی کار آمد.

وی تصریح کرد: باید بدانیم که دولت از چه تنگناهایی عبور کرده و این مستلزم رجوع به گذشته است.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: در سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد از جهت جامعه بین المللی یک کشور منزوی بودیم.

وی ادامه داد: ایران هراسی در دنیا تبلیغ می‌شد و جامعه جهانی علیه کشور ما بود. در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد.

امیری بیان کرد: تنها کشوری که توانست از ذیل فصل هفت سازمان ملل بدون جنگ و مسائل حاشیه‌ای خارج شود جمهوری اسلامی ایران بود.

وی تصریح کرد: این اتفاق بسیار بزرگ توسط تیم مذاکره کننده قوی دولت تدبیر و امید و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب رخ داد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: ترامپ با خارج شدن از برجام فکر می‌کرد ایران نیز از این معاهده بین‌المللی خارج می‌شود تا بتواند تحریم‌های سازمان ملل را بازگرداند اما با صبر ایران تمام توطئه‌های آنان نقش بر آب شد.

وی تاکید کرد: ترامپ تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ایران اسلامی تحمیل کرد اما پشتوانه حقوقی نداشت و این تحریم‌ها یک طرفه بود.

امیری اظهار داشت: تحریم‌های ترامپ با تحریم‌هایی که سازمان ملل بر ایران اسلامی وضع می‌کرد چون بار حقوقی نداشت بسیار متفاوت است.

وی ادامه داد: ترامپ فکر می‌کرد با تحریم می‌تواند اقتصاد ایران را فلج کند اما طرح‌های بسیار زیادی در این مدت در کشور توسط دولت اجرا شد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: با همت دولتمردان و همراهی مردم از شرایط دشوار عبور کردیم.

وی ادامه داد: هنوز مشکلات معیشتی برای مردم آزاد دهنده است اما بر اساس آمارهای نهادهای رسمی شرایط در حال بهبودی است.

امیری بیان کرد: آینده بسیار خوب و امیدوار کننده‌ای برای ایران اسلامی در راه است.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی اختیارات بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد مردم‌سالاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

امیری بیان کرد: ریل گذاری دولت توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود بنابراین مجلس قوی و کارآمد نقش بسیار زیادی در پیشرفت و توسعه کشور دارد.

وی تاکید کرد: انتخاب صحیح و دقیق بسیار مهم است و مردم باید نماینده‌ای قوی، دلسوز، متخصص و شجاع انتخاب کنند.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: همه گروه‌ها، احزاب و مردم حتی اگر گلایه هم دارند به خاطر ایران اسلامی باید در انتخابات حضوری باشکوه داشته باشند.