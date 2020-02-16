مصرف آب کشاورزی کمتر از ۷۰ درصد است/کم آبیاری در اکثر مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری تصریح کرد: باید اعتبارات دولتی به مسیر و بستر سازمانهای مردمنهاد هدایت شود.
وی با بیان این که بستن چاههای غیرمجاز و کنترل اضافه برداشتها، جزو اصول تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است، ادامه داد: در غیر این صورت، غارت سالانه ۱۷ میلیارد مترمکعب آب توسط چاههای غیرمجاز استمرار پیدا میکند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طرح تعیین دقیق آب مصرفی دربخش کشاورزی برای محصولات مختلف، در این معاونت درحال انجام است، تاکید کرد: مصرف آب کشاورزی زیر ۷۰ درصد است و در اکثر مناطق کشور کم آبیاری انجام میشود.
اکبری با بیان این که سازمان نظام صنفی کشاورزی در تدوین قانون جامع آب باید حضور داشته باشد، گفت: تشکیل کارگروه مشترک نظام صنفی کشاورزی با معاونتهای وزارت جهاد کشاورزی متناسب با زمینههای تخصصی ضروری است.
در این نشست، محمد شفیع ملک زاده رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور نیز ضمن تشریح اهداف نظام صنفی، الزامات قانونی و بحث مدیریت مشارکتی منابع آب، خواستار ارائه نظرات و همکاری بیشتر معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با این سازمان شد.
نظر شما