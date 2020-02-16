همایش کشوری شعر «یاریگری» در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی فرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ یاریگری و حمایتگری در کمیته امداد کارهای فرهنگی و ترویجی مختلفی برنامه ریزی و اجرا شده است.

وی با اشاره به تأثیر گذاری آثار هنری در ترویج فرهنگ‌های نیکو در جامعه، افزود: یک اثر هنری یا یک بیت شعر تأثیرگذار در زمینه یاریگری، حمایتگری و امدادگری می‌تواند تأثیرات عمیقی را در جهت ایجاد انگیزه نوع‌دوستی و حس کمک به دیگران در بین آحاد جامعه ایجاد کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با بیان اینکه در مجتمع فرهنگی و تربیتی امام علی (ع) کمیته امداد استان میزبان شاعرهای انقلابی مؤسسه شهرستان ادب بودیم، عنوان کرد: این همایش به مدت چهار روز با حضور جمعی از شاعران ارزشی کشور در البرز برگزار شد.

محمدی فرد به اعطای لوح «والی مهر» به نفرات برگزیده در این همایش خبر داد و گفت: مرحوم والی الگو و اسوه یاریگری و حمایتگری در مجموعه امداد بود و این لوح به کسانی اعطا می‌شود که در حوزه‌های مختلف مددکاری، حمایتگری و امور خیر و احسان در جامعه اثرگذار هستند.

وی گفت: با اجرای اینگونه برنامه‌ها قصد داریم بتوانیم هرچه بیشتر از ظرفیت نخبگان جوان شعر انقلابی در جهت کمک به ترویج فرهنگ خیر، احسان و حمایتگری در جامعه بهره‌مند شویم.