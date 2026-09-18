به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جانفدایان ایران» که در میدان انقلاب تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام راحل، شهدا، جانبازان و مجروحان انقلاب اسلامی اظهار کرد: سلام و درود خدا بر مردان و زنان، دختران و پسران جانفدا که با حضور گسترده در میادین کشور، به وعده نصرت الهی لبیک گفتند.
وی با اشاره به آیه شریفه «وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا» افزود: اگر ملتی مؤمنانه ایستادگی و مجاهدت کند، خداوند مسیر هدایت و فتح قلهها را برای آن باز میکند و «جانفدایان» مصداقی از همین وعده الهی هستند.
طائب با بیان اینکه امروز همایش جانفدایان ۳۱۳ هزار نفری سپاه محمد رسولالله(ص) آغاز شده است، گفت: پویش «جانفدا» را میتوان یکی از بزرگترین پویشهای مردمی در تاریخ جنگهای دنیا دانست؛ چراکه کمتر نمونهای را میتوان یافت که ملتی اینگونه در میادین حضور پیدا کند و مشتاقانه آمادگی خود را برای ایستادگی در هر جبههای که کشور به آن نیاز داشته باشد، اعلام کند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: تصمیم و حرکت مسئولان کشور در قبال چنین حضور گستردهای، عامل ترس دشمن و زمینهساز پیروزی ملت است. زمانی که دشمن مشاهده میکند ملت ایران دهها میلیون جانفدا دارد، این واقعیت در ذهنیت و محاسبات او اثر میگذارد.
وی «جانفدایان» را نماد گردانهای مقاومت ملی و پیشرفت کشور عنوان کرد و افزود: جانفدایان نماد جمهوری مردم در مقابل تهدیدات دشمن، نماد مردمیسازی دفاع و امنیت، تجلی اقتدار ملی و نشانه آمادگی کشور برای مقابله و دفاع در برابر هرگونه تهدید هستند.
طائب با تأکید بر نقش مردم در شکلگیری این پویش اظهار کرد: آگاهی، غیرت و هوشمندی ملت ایران خالق پدیدههایی همچون «جانفدا» است. هیچ نهادی نیامد این پویش را از بالا ایجاد کند؛ این مردم بودند که خودشان را به میدان آوردند، توان خود را به نمایش گذاشتند و اعلام کردند که حاضرند جان و مال خود را برای این سرزمین فدا کنند.
وی درباره مراحل بعدی این طرح گفت: امروز شاهد حضور صدها هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم و در ادامه، سازماندهی، الحاق به گردانها و یگانهای دفاعی، تکمیل آموزشهای مقدماتی و برگزاری دورههای آموزشی تکمیلی در حوزههای زمینی، هوایی و دریایی دنبال خواهد شد تا آمادگی برای دفاع همهجانبه شکل بگیرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: به فضل الهی این حرکت میلیونی که از تهران بزرگ آغاز شده است، بهتدریج در میادین و خیابانهای همه استانها و شهرهای کشور به نمایش گذاشته خواهد شد و پیام روشنی برای دشمن خواهد داشت.
طائب با اشاره به محاسبات دشمنان درباره توان مقاومت ملت ایران گفت: زمانی آمریکاییها و رژیم صهیونیستی تصور میکردند میتوانند در مدت کوتاهی ملت ایران را شکست دهند، اما ملت ایران در برابر دشمنان تا دندان مسلح ایستادگی کرد و امروز نیز با حضور خود در میادین مختلف، این باور را در محاسبات دشمن تقویت میکند.
وی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه افزود: ملت ایران در برابر هر تهدیدی از ظرفیتهای دفاعی خود استفاده خواهد کرد و از تنگههای راهبردی، از جمله تنگه هرمز، با همه توان دفاع خواهد کرد و دشمن را وادار به ترک منطقه خواهد کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «مقاومت ملت ایران هزینههای سنگینی را بر دشمن تحمیل کرده است»، اظهار کرد: در آینده نزدیک، جهان شاهد خواهد بود که آمریکاییها در نتیجه مقاومت ملتهای منطقه، ناچار به ترک این منطقه خواهند شد.
طائب در پایان خطاب به حاضران در رزمایش گفت: به عنوان خادم شما جانفدایان و بسیجیان، به همه شما خدا قوت میگویم و با همه وجود سجده شکر به جا میآورم و دستبوس این حضور گسترده در میادین و خیابانها هستم.
وی افزود: مردم هم میدان رزم را پر کردهاند و هم خیابانها را و اگر لازم باشد، برای شبهای بیشتری در میدان خواهند ایستاد. امروز که متعلق به مولای ما حضرت بقیهالله الاعظم(عج) است، از ایشان میخواهیم دست این ملت را بگیرد و آن را به اوج پیروزی برساند و دشمنان این ملت را منکوب و خوار کند.
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