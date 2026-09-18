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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۰

پوشش ۹۵.۲۹ درصدی پیش‌دبستانی در سمنان

پوشش ۹۵.۲۹ درصدی پیش‌دبستانی در سمنان

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش سمنان از پوشش ۹۵.۲۹ درصدی نوآموزان پیش‌دبستانی خبر داد و گفت: سمنان در این شاخص، استان برتر کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح روز جمعه در حاشیه بازدید از یک طرح آموزشی در سمنان، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: گردهمایی مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، دیروز در تهران برگزار شد و در آن از مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان تقدیر به عمل آمد.

وی با بیان اینکه پوشش نوآموزان پیش‌دبستانی یکی از شاخص‌هایی است که در استان سمنان بالاتر از نرم کشوری قرار دارد، افزود: سمنان در این شاخص، استان برتر کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: آموزش و پرورش این استان در سال اخیر با دستیابی به پوشش تحصیلی ۹۵.۲۹ درصدی نوآموزان دوره پیش‌دبستانی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت آموزشی و دسترسی برابر کودکان به فرصت‌های یادگیری را با عملکردی ممتاز محقق کرده است.

شریفی همچنین بر عدالت آموزشی و پوشش پیش‌دبستانی تا سنجش و ارزشیابی، سلامت اجتماعی دانش‌آموزان، مهارت‌آموزی، توسعه هنرستان‌ها و تحول دیجیتال به عنوان رویکردهای آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد.

وی افزود: کسب رتبه نخست در تصحیح اوراق امتحانات نهایی، رتبه نخست در نظام مراقبت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بیشترین رشد در توسعه هنرستان‌های جوار و عملکرد درخشان در طرح ایران دیجیتال، از دیگر موفقیت‌های کسب‌شده در آموزش و پرورش استان سمنان است.

کد مطلب 6950395

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