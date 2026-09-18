به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح روز جمعه در حاشیه بازدید از یک طرح آموزشی در سمنان، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: گردهمایی مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، دیروز در تهران برگزار شد و در آن از مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان تقدیر به عمل آمد.

وی با بیان اینکه پوشش نوآموزان پیش‌دبستانی یکی از شاخص‌هایی است که در استان سمنان بالاتر از نرم کشوری قرار دارد، افزود: سمنان در این شاخص، استان برتر کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: آموزش و پرورش این استان در سال اخیر با دستیابی به پوشش تحصیلی ۹۵.۲۹ درصدی نوآموزان دوره پیش‌دبستانی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت آموزشی و دسترسی برابر کودکان به فرصت‌های یادگیری را با عملکردی ممتاز محقق کرده است.

شریفی همچنین بر عدالت آموزشی و پوشش پیش‌دبستانی تا سنجش و ارزشیابی، سلامت اجتماعی دانش‌آموزان، مهارت‌آموزی، توسعه هنرستان‌ها و تحول دیجیتال به عنوان رویکردهای آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد.

وی افزود: کسب رتبه نخست در تصحیح اوراق امتحانات نهایی، رتبه نخست در نظام مراقبت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بیشترین رشد در توسعه هنرستان‌های جوار و عملکرد درخشان در طرح ایران دیجیتال، از دیگر موفقیت‌های کسب‌شده در آموزش و پرورش استان سمنان است.