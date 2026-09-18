حجتالاسلام سیدعلی طباطبایینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دویستویکمین شب حضور مردم، بیش از هر چیز دلتنگ رهبر شهید و آن چهره زیبا، معنوی و آرامشبخش هستیم؛ انسانی خداگونه و ملکوتی که به ما عزت داد و به ما آموخت برای خاک، دین و سرزمین خود غیرت داشته باشیم.
وی افزود: رهبر شهید کسی بود که به ما یاد داد قوی باشیم و محکم بایستیم. امشب آمدهایم بگوییم که ۲۰۱ شب برای خونخواهی ایشان در میدان حضور داشتهایم و این حضور ادامه دارد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید استان تهران خاطرنشان کرد: آقاجان، ما را ببخش که حافظ خوبی برای جان شما نبودیم؛ شما جان خود را فدا کردید و مردم پس از آن با حضور در میدان، نشان دادند که این راه را فراموش نکردهاند.
طباطبایینژاد تصریح کرد: مردم با حضور مستمر خود در این تجمعات، بر عهد و پیمان خود ایستادهاند و این حضور، جلوهای از پایمردی و استقامت آنان است. از خداوند و امام رضا(ع) میخواهیم مردم را در این مسیر ثابتقدم نگه دارد.
وی بیان کرد: دشمن امروز در بسیاری از عرصهها با مشکلات و هزینههای سنگینی روبهرو شده است و هرچه بیشتر بر فشار و اقدامات خود اصرار کند، راه فراری برای آن باقی نمیماند. بسیاری از گزینههایی را که در اختیار داشته، آزمایش کرده و همچنان به دنبال راههای جدید است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز هزینههای سنگینی به آمریکا تحمیل شده است. بر اساس گزارشهای مطرحشده، هزینه جنگ با ایران تا اول اوت ۲۰۲۶ به حدود ۳۸ میلیارد دلار رسیده و پیشبینی شده در صورت ادامه جنگ، ماهانه دو تا سه میلیارد دلار دیگر نیز هزینه شود.
وی افزود: اگر آمریکا بخواهد تجهیزات و پایگاههای آسیبدیده خود را بازسازی کند، هزینههای بیشتری متحمل خواهد شد. همچنین گفته شده بخش قابل توجهی از ذخایر برخی موشکهای رهگیر این کشور مصرف شده و بازسازی آنها نیز هزینه سنگینی خواهد داشت.
طباطبایینژاد یادآور شد: دشمن تصور میکرد با تحریم، محاصره یا مذاکره میتواند به اهداف خود برسد، اما این روشها نتیجه مورد انتظار آنها را نداشته است. امروز یکی از راههایی که دشمن به آن امید بسته، ایجاد اختلاف و آشوب داخلی است.
وی تأکید کرد: دشمن منتظر یک جرقه است تا بتواند اختلافات داخلی را تشدید کند؛ بنابراین باید هوشیار باشیم و از اختلافافکنی و آشوب جلوگیری کنیم. حضور مردم در میدانها نیز یکی از عواملی است که اجازه نمیدهد دشمن به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران گفت: حضور مردم در این تجمعات، ثانیهبهثانیه دارای ارزش است و امیدواریم خداوند به برکت این حضور، مردم را یاری کند و ثواب این استقامت و پایمردی را برای آنان ثبت کند.
طباطبایینژاد همچنین با اشاره به تحولات منطقه یادآور شد: امروز کسانی که سالها به آمریکا و انگلیس تکیه کردهاند، در شرایطی قرار گرفتهاند که برای تأمین امنیت خود دست به دامان همان قدرتهایی شدهاند که وعده حمایت از آنها را داده بودند.
وی بیان کرد: در مقابل، مردم یمن با وجود همه فشارها، ایستادگی خود را نشان دادهاند و این شرایط نشان میدهد تکیه بر قدرتهای خارجی نمیتواند امنیت پایدار برای کشورها ایجاد کند. راه اصلی، اتکا به خداوند و توان ملتهاست.
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