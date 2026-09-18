تربیت فرزندان و اصلاح نظام آموزشی باید در اولویت مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ابراهیم رفعتی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در حرم شهدای آستانه اشرفیه با اشاره به اهمیت تربیت فرزند و نوجوان اظهار کرد: تربیت فرزند و نوجوانان موضوعی بسیار مهم است و باید مورد توجه جدی خانواده‌ها و مسئولان قرار گیرد.

کارشناس مذهبی افزود: در حکومت اسلامی و در نظام مقدس جمهوری اسلامی، دو خیانت بزرگ و ادامه‌دار صورت گرفته است؛ یکی در حوزه نظام آموزشی و دیگری در حوزه نظامی. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد.

وی با اشاره به دغدغه‌های معیشتی، مسکن و زندگی نیروهای نظامی گفت: نیروهای نظامی نباید دغدغه معیشت، مسکن و مسائل زندگی خود را داشته باشند؛ زیرا قرار است نظامی امنیت یک کشور را تأمین کند.

حجت‌الاسلام رفعتی حوزه آموزش را مهم‌تر از سایر حوزه‌ها دانست و افزود: حوزه آموزش، نظام کشور را تضمین می‌کند. این حوزه پزشک، کاسب، نظامی، مهندس و دیگر اقشار جامعه را تربیت می‌کند؛ بنابراین معلمان نیز باید دغدغه معیشت، مسکن و زندگی نداشته باشند تا بتوانند با آرامش به وظیفه مهم تعلیم و تربیت بپردازند.

معلمان باید میدان دار تربیت فرزندان باشند

کارشناس مذهبی با انتقاد از حضور افراد فاقد صلاحیت فکری و اعتقادی در بدنه آموزشی کشور، تصریح کرد: چگونه اجازه داده می‌شود معلمی در جایگاه تعلیم و تربیت قرار گیرد که رفاقت با آمریکا و رژیم صهیونیستی و خود تحقیری و ایران ستیزی را ترویج می‌کند؟

وی شهدا را تربیت شدگان مکتب اسلام و سربازان امام زمان (عج)، دانست وگفت: عدم حضور نوجوانان و جوانان در مراسم مذهبی نگران کننده است.

حجت‌الاسلام رفعتی با بیان اینکه در تربیت فرزند، معلمان میدان دار و جلو دار هستند و نقش بسیار مهمی بر عهده دارند،گفت: اگر امروز نوجوانی بانک آتش می‌زند، مطمئن باشید در امور تربیتی سستی صورت گرفته است.

وی با تاکید به اینکه نظام آموزش، نظامی بسیار مهم است،افزود:جامعه زمانی موفق خواهد بود که نظام آموزشی موفقی داشته باشد بنابراین دستگاه‌های نظارتی در این نظام باید نظارت شدیدتر و حساس تری داشته باشند.

کارشناس مذهبی تصریح کرد:معلمی که دین، نظام و وجود امام زمان (عج) را به سخره می‌گیرد، نباید در بدنه آموزش و پرورش حضور داشته باشد.

تربیت فرزند تکلیف پدر و مادر است

حجت‌الاسلام رفعتی با بیان اینکه امر تربیت فرزند بسیار مهم و حوزه آن نیز بسیار گسترده است، اظهار کرد:در قرآن کریم چندین بار درباره فرزند سخن گفته شده است. در سوره کهف، آیه هفتم، فرزندان زیور و زینت زندگی معرفی شده‌اند.

وی افزود:تربیت فرزند تکلیف پدر و مادر است. در سوره آل‌عمران، آیه ۳۸، درباره درخواست فرزند صالح سخن گفته شده و در سوره لقمان، آیه ۱۳، نیز مباحث تربیتی درباره فرزند مطرح شده است. در سوره تعاون، آیه ۱۵، فرزندان وسیله آزمایش معرفی شده‌اند و در سوره زخرف، آیه ۱۷، نیز درباره فرزند و واکنش انسان‌ها نسبت به آن سخن گفته شده است.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه فرزند سالم می‌تواند موجب خیر و شفاعت پدر و مادر شود، افزود: اگر فرزند سالم و صالح باشد، پدر و مادر خود را شفاعت می‌کند.

وی از ضرورت رعایت ادب در تربیت فرزندان گفت و تصریح کرد: پرگویی و گستاخی فرزند در برابر پدر و مادر، موجب نافرمانی و آزار آنان در دوران بزرگسالی می‌شود. تربیت درست بسیار مهم است و اگر کسی اجازه دهد فرزندش در کودکی به او بی‌احترامی کند، ممکن است در بزرگسالی گرفتار عاق والدین شود.

حجت‌الاسلام رفعتی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به نظام آموزشی گفت: مسئولان باید اهمیت این موضوع را درک کنند و بدانند که نظام آموزش از اوجب واجبات است.

وی حوادث دی‌ماه را فقط مسئله اقتصادی ندانست و گفت: بخش اعظم آن حوادث به حوزه آموزش بازمی‌گردد؛اگر امروز در برخی مواقع بصیرت وجود ندارد و شاهد چنین حوادثی هستیم به آموزش و تربیت برمی گردد.