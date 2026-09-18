حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره روند بازنگری دروس معارف دانشگاهی اظهار کرد: دروس معارف در مقایسه با سایر کتاب‌های درسی دانشگاهی، از جمله مجموعه‌هایی است که در فاصله‌های کوتاه و با سرعت بیشتری به‌روزرسانی می‌شود.

وی افزود: در مقایسه با سایر دروس عمومی و تخصصی، حجم کتاب‌های تولیدشده در دوره‌های مختلف نشان‌دهنده میزان تحول در محتوای دروس معارف است. در حال حاضر، در ۶ یا ۷ عنوان درسی معارف، تعداد کتاب‌های درسی تولیدشده به بیش از ۳۰۰ عنوان می‌رسد.

رستمی با اشاره به رونمایی از جدیدترین عناوین کتاب‌های دروس معارف در هفته گذشته، گفت: نو شدن مستمر و تولید محتوای متناسب با نیازهای روز در این حوزه در حال انجام است.

بازنگری دروس معارف متناسب با تحولات اخیر

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: متناسب با تجاوزات اخیر و دفاع ملت در جنگ‌های اخیر، جزوه‌هایی برای استفاده استادان و همچنین بازنگری‌هایی در محتوای دروس انجام شده است که توسط همکاران ما تولید و در اختیار استادان قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقدامات، در بازنگری‌های کلی و محتوای دروس که به‌طور متوسط هر دو سال یک‌بار انجام می‌شود، مطالب جدید در متن کتاب‌های درسی وارد خواهد شد.

دانشگاه باید روایتگر حماسه‌ها و جنایات دشمن باشد

رستمی در ادامه درباره انتظارات از مسئولان آموزش عالی با توجه به تحولات و جنگ‌های اخیر، دانشگاه را یکی از نقاط افتخار کشور دانست و بیان کرد: شهدای دانشجو، شهدای جریان علمی، نخبگان و استادان دانشگاه‌های کشور که هدف کینه و جنایت آمریکایی‌ها قرار گرفتند، بخشی از این افتخار هستند.

وی با اشاره به هجمه به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور افزود: این اتفاقات نشان می‌دهد دانشگاه و موفقیت‌های آن برای دشمن ناراحت‌کننده است و مورد غضب دشمن قرار دارد؛ چراکه دشمن به دنبال برهم زدن فضای علمی، تربیتی و فرهنگی دانشگاه‌هاست.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد: مطمئن هستیم دشمن برای این موضوع برنامه دارد و متناسب با آن، مسئولان آموزش عالی، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان، دانشجویان، تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی باید آمادگی داشته باشند.

رستمی در پایان گفت: همان‌طور که ملت در مواجهه با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی آمادگی داشت، دانشگاه‌ها نیز باید در این فضا آماده باشند. دانشگاه باید فضایی بانشاط و روایتگر حماسه، پیروزی‌های بزرگ ملت و یادآور شهدای ارزشمند باشد؛ از دانش‌آموزان میناب تا دانشمندان و رهبر شهید کشور. همچنین باید جنایات دشمن را بازگو کند تا این تصویر از دانشگاه منعکس شود.