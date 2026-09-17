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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

موافقت آمریکا با فروش ۴۸ فروند جنگنده اف ۳۵ به عربستان

موافقت آمریکا با فروش ۴۸ فروند جنگنده اف ۳۵ به عربستان

وزارت خارجه آمریکا از موافقت با فروش احتمالی ۴۸ فروند جنگنده اف-۳۵ و مجموعه‌ گسترده‌ای از تجهیزات و خدمات مرتبط با آن به عربستان سعودی به ارزش تخمینی ۲۴.۳ میلیارد دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام‌ کرد که با فروش احتمالی جنگنده های «اف-۳۵ لایتنینگ ۲» به عربستان سعودی به ارزش تقریبی ۲۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرده‌ است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این قرارداد شامل ۴۸ فروند جنگنده و ۴۹ موتور جنگنده، علاوه بر تجهیزات ارتباطی، قطعات یدکی و دیگر تجهیزات و اقلام پشتیبانی خواهد بود.

فروش این تسلیحات و جنگ‌افزارهای نظامی به عربستان در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی به نقل از شبکه ۱۲ عبری اعلام کردند که تل آویو از ضعف عربستان سعودی در نبرد با حوثی‌ها بسیار نگران است.

علاوه بر اسرائیل، فرانسه هم از زبان سخنگوی وزارت خارجه این کشور از حملات نیروهای یمنی به عربستان ابراز نگرانی کرده است.

کد مطلب 6950245

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    نظرات

    • علی م IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      جالب و خنده دار حالا خلبانشو از کجا میاره، خودشون که بلدنیستن پرواز کنند مثل اون اف15 که دریمن کوبیدن زمین؟!

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