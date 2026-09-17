موافقت آمریکا با فروش ۴۸ فروند جنگنده اف ۳۵ به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام‌ کرد که با فروش احتمالی جنگنده های «اف-۳۵ لایتنینگ ۲» به عربستان سعودی به ارزش تقریبی ۲۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرده‌ است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این قرارداد شامل ۴۸ فروند جنگنده و ۴۹ موتور جنگنده، علاوه بر تجهیزات ارتباطی، قطعات یدکی و دیگر تجهیزات و اقلام پشتیبانی خواهد بود.

فروش این تسلیحات و جنگ‌افزارهای نظامی به عربستان در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی به نقل از شبکه ۱۲ عبری اعلام کردند که تل آویو از ضعف عربستان سعودی در نبرد با حوثی‌ها بسیار نگران است.

علاوه بر اسرائیل، فرانسه هم از زبان سخنگوی وزارت خارجه این کشور از حملات نیروهای یمنی به عربستان ابراز نگرانی کرده است.