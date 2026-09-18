ادعای مشاور ارشد ترامپ درباره تلاش برای پایان دادن به جنگ با ایران

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از یورونیوز مسعد بولس مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور کشورهای عربی و خاور میانه مدعی شد که دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران تلاش می‌کند.

وی اضافه کرد، برآورد رئیس جمهور آمریکا این است که جنگ شعله ور شده در سراسر خاورمیانه به زودی پایان یابد و وی برای تحقق این موضوع تلاش می‌کند.

مشاور ارشد ترامپ ارائه جدول زمانی مشخص در این خصوص را رد کرد و گفت که پایان دادن به جنگ تصمیم شخصی ترامپ برمی‌گردد.

بولس ادعا کرد که ترامپ همواره به وعده‌های خود عملکرده است.

وی گفت که حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران شرط اصلی قبل از توقف جنگ است.

بولس بدون اشاره به جنگ افروزی های ترامپ علیه کشورهای جهان از جمله سوریه، یمن، ونزوئلا و ایران ادعا کرد که وی رئیس جمهور صلح است!

وی در ادامه توهمات خود مدعی شد که همه کشورهای منطقه ترامپ را دوست دارند.