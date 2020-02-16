به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید نرم‌افزارهای بزرگ سازمانی دارای پیچیدگی‌های زیادی است. با وجود حساسیت این محصولات زمان تولید آنها نیز باید کوتاه باشد.یک شرکت دانش‌بنیان توانسته است با به‌کارگیری تخصص بومی رایانه، چند محصول بومی از این دست تولید کند.

میرحسین آیت‌ له زاده مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره نوع فعالیت و محصولات تولید شده این شرکت گفت: سیستم مدیریت ارتباط با شهروند و خط تولید نرم افزار وایز ۲ محصول اصلی این شرکت هستند همچنین ۲ محصول «پرتابل سازمانی» و « کارتابل واحد و مدیریت فرآیندهای سازمانی» از دیگر تولیدات این شرکت هستند.

آیت له زاده درباره یکی از محصولات این شرکت گفت: این نرم افزار با ایجاد یک معماری متمرکز و فراهم آورن مجموعه‌ای از ابزارها و محصولات تولید « سیستم‌های سازمانی بزرگ مبتنی بر وب در بستر Java EE را آسان می‌کند در نتیجه در زمانی کمتر به محصولی ارزانتر و با کیفیت‌ تولید می‌شود.

وی افزود: امکانات این نرم افزار در ۴ محور ابزارها، برنامه‌های کاربردی، کتابخانه‌ها و دانش ارائه می‌شود.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان به ویژگی‌های این محصول اشاره کرد و گفت: با خط تولید نرم‌افزار کارهای تکراری حذف و پروژه با نیروی انسانی کمتری انجام خواهد شد تا نیروهای ارشد بتوانند به جای مسائل فنی روی معماری و موضوع پروژه تمرکز کنند.

این فعال فناور ادامه داد:‌ وقتی سیستم‌ها به صورت سازگار و یک شکل تولید شده باشند، نگهداری این سیستم‌ها با دستورالعمل‌های ساده‌تر و مشخص‌تر قابل انجام خواهد بود.

آیت له زاده، به دیگر محصول این شرکت با نام «سیستم مدیریت ارتباط با شهروند (ZRM)» اشاره و بیان کرد: این محصول یک سیستم نرم افزاری یکپارچه است که پل ارتباطی سازمان با مراجعین است.

این فعال فناور ادامه داد: بسیاری از سازمانها، نهادها، بانکها و موسسات با شهروندان ارتباط دارند و هنگامی که این رابطه در چهارچوب درخواست قرار می‌گیرد حالت ویژه به خود می‌گیرد و از سوی سازمان و شهروند اهمیت پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بیان کرد: مراجعه کنندگان به سازمان‌ها و ارگان‌ها توقع دارند که به راحتی با سازمان ارتباط برقرار کرده و کار خود را به آن ارجاع و در زمان مقتضی، پاسخ را دریافت کنند.

به گفته وی، سازمان برای تسریع امر رسیدگی نیازمند مکانیزه شدن فرآیندها است تا با کاهش هزینه‌های بروکراسی اداری بتواند پاسخگوی نیاز شهروندان و مراجعه کنندگان باشد.

آیت له زاده به مشتریان این شرکت اشاره کرد و گفت: عمده مشتریان این شرکت نهادهای حاکمیتی هر سه قوه، سازمان بازرسی، وزارتخانه‌های راه و شهر سازی، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌های مختلف، سازمان فضایی ایران، شرکت مخابرات، گروه صنعتی ایران خودرو بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از مشتریان اصلی محصولات این شرکت هستند.