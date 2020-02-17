سرلشکرموسوی از مرکزآموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی ارتش بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از مرکز آموزش شهدای وظیفه و فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش مستقر در سیرجان بازدید کرد.

فرمانده کل ارتش از نمایشگاه دستاوردهای آموزشی وفرهنگی مرکزآموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی ارتش، اعم از غرفه های (عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات، تربیت وآموزش، مهارت آموزی، هسته مشاوره، طرح امام رضا (ع)، فناوری اطلاعات وارتباطات، طرح وبرنامه وبودجه، تربیت بدنی، اقتصاد مقاومتی و…) و کارگاه مهارت آموزی، سالن غذا خوری و آسایشگاه سربازان وظیفه و نیز کارگاه های آموزشی جنگ های نوین بازدید کرد.

وی همچنین با حضور در مراسم استقبال از کارکنان وظیفه جدیدالورود، ضمن خیر مقدم به آنان و خانواده‌ها، با خا نواده‌ها ی کارکنان وظیفه جدیدالورود در یک فضای صمیمی دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده کل ارتش در ادامه از قسمت های مختلف آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش شامل ترابری، نگهداری، بازسازی، آماد متحرک، بهداشت و درمان، بیمارستان سیار، بخش های خود کفایی و خود اتکایی، تجهیزات و همچنین نمایشگاه توانمند سازی محصولات و صنایع دستی خانواده ها بازدید به عمل آورد.

امیر سرلشکر موسوی همچنین در جمع فرماندهان یگان های نیروی دریایی ارتش در سیرجان ضمن تشکر و خداقوت به همه تلاش های آنها، اهداف و برنامه های اصلی ارتش را تبیین و بر اهمیت انتخابات پیش رو و لزوم حضور گسترده همگان تاکید کرد.

گفتنی است در این بازدید امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر سرلشکر موسوی را همراهی کرد.